Лицею №37 Тольятти присвоено звание Александра Ясинского

9 сентября в 37-м лицее Тольятти была открыта мемориальная доска выдающемуся экономисту Российской Федерации, ветерану ВОВ, почетному гражданину Тольятти и Самарской области, праведнику мира — Александру Ибрагимовичу Ясинскому.

Педагоги, школьники и гости учебного заведения собрались на площадке перед центральным входом в лицей, где был торжественно открыт новый барельеф. Митинг, посвященный открытию мемориальной доски, начался с исполнения гимна и поднятия флага Российской Федерации.

Приветствуя собравшихся, директор лицея № 37 Галина Муканина отметила:

"Ясинский Александр Ибрагимович был выдающимся экономистом, талантливейшим финансистом. Этот человек внес огромный вклад в развитие страны и нашего города. Он прошёл свой путь на Волжском автомобильном заводе от заместителя начальника планово-экономического управления до заместителя генерального директора по экономике и планированию. В юбилейный 50-й год работы нашего экономического лицея нам выпала огромная честь нести его славное имя. Сегодня в торжественном открытии барельефа участвуют соратники, коллеги, друзья Александра Ибрагимовича. У каждого, кто знал этого человека, остались свои воспоминания о масштабе его личности. Наш лицей провел большую и значимую работу по сбору важных фактов его жизни. Великая Отечественная война, послевоенное восстановление страны, строительство ВАЗа, перестройка — он в полной мере испытал на себе все повороты судьбы, через которые прошел наш народ. Мы оцениваем всю степень доверия, оказанную нашему лицею администрацией города, АВТОВАЗом, Советом ветеранов завода, фондом "Духовное наследие" и с благодарностью заявляем, что будем достойно нести его имя. Присвоение школе имени Ясинского — это огромная ответственность и высочайшая планка нравственности, порядочности и компетентности для нас и наших ребят".

Заместитель главы Тольятти по социальным вопросам Юлия Баннова подчеркнула: "Очень здорово, что в нашем городе появляются образовательные учреждения, которые получают имена людей, написавших свои страницы в энциклопедии Тольятти. Искренне поздравляю лицей с сегодняшним событием! Хочу пожелать ребятам глубже изучать историю родного города и больше узнавать о тех людях, которые ее вершили. Ведь сейчас именно вы уже пишете современную историю, и пусть у вас это получится на "отлично".

Как становится ясно сегодня, идеи Ясинского во многом опережали время. Но он успешно претворял задуманное, убеждая руководство завода и страны логикой цифр. В результате вазовские экономисты одними из первых в стране внедряли новые финансово-хозяйственные механизмы — самофинансирование, самоокупаемость, бартерные обмены, самоуправление и др., что дало возможность заводу работать даже в самые сложные времена.

Председатель профсоюзной организации АО "АВТОВАЗ" Сергей Зайцев подтвердил, что личность Ясинского и его деяния — мирового масштаба: "Этот человек внес огромный вклад в развитие автопрома и всей страны. Умело продуманные схемы финансирования позволили заводу создать фирменную сеть продаж и обслуживания автомобилей. Некоторые разработанные на заводе системы, схемы применялись в дальнейшем на других предприятиях страны. Мы искренне отдаем дань уважения тому поколению, которое строило завод и город. Для ребят сегодняшнее событие — это ориентир для понимания того, что в жизни многого можно достичь".

Бронзовый барельеф Ясинскому, который украшает теперь вход в лицей, был исполнен художником-скульптором, членом Союза художников России Дмитрием Власовым.

Депутат Самарской Губернской Думы Екатерина Кузьмичева сказала: "Будучи депутатом Думы Тольятти, этот человек очень многое сделал и для города, и региона. Он стал инициатором строительства стадиона "Спутник" на ул. Революционной, которым город активно пользуется по сей день. Тот факт, что лицей № 37 носит теперь имя столь уважаемого человека — это и гордость, и большая ответственность. Отныне вы, ребята, — последователи тех векторов развития, которые задавал своей энергией и своими деяниями Александр Ибрагимович".

Председатель попечительского совета школы № 37 Ольга Гога поделилась своими воспоминаниями о совместной работе с Ясинским: "Мне повезло, я знала Ясинского и во время работы на Волжском автозаводе, и во время работы в АВТОВАЗБАНКе. С ним и с его соратниками у нас было много проектов. Ясинский входил в число лидеров из мощной команды Виктора Полякова, с нуля создававшей отечественное автомобилестроение. Правильно выстроить экономические расчеты на заводе было крайне важно, и Ясинский осуществил это гениально. Его расчеты, методики, практики были положены в основу новой экономики России. И идея Ясинского о создании АВТОВАЗБАНКа пришлась точно ко времени. Банк долгое время служил финансовой подушкой безопасности для развития АВТОВАЗа".

Ясинский запомнился и в составе III созыва Думы Тольятти. Как напомнил экс-председатель городской думы Александр Дроботов, именно Александр Ибрагимович внес предложение о распределении каждому депутату равной суммы для благоустройства своего округа, что действует до сих пор. Возглавляя в думе бюджетную комиссию, он как сквозь рентген видел формирование и функционирование финансовых потоков, профессионально отстаивал интересы города. "Сегодня мы с вами являемся свидетелями того, как формируется исторический контент памяти города Тольятти. Придание школам города имен великих жителей — это здорово. Будьте достойны этого звания!" — обратился Дроботов к лицеистам.

Попечительский совет школы положил начало созданию музея имени Александра Ясинского. Планируется наполнить его интересными экспонатами, уникальными артефактами, сделать экспозицию музея солидной и насыщенной.