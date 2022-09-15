Самарский Дворец спорта отмечает свой первый день рождения

Ровно год назад, 15 сентября 2021 года, в Самаре состоялось торжественное открытие Дворца спорта на ул. Молодогвардейской. За год объект стал местом притяжения для жителей и гостей города, профессионалов и начинающих спортсменов по различным видам спорта.

Проведено более 100 спортивных и культурных мероприятий, свыше 524 тысяч человек стали их участниками.

"Новый, комфортный, красивый, современный, уютный Дворец спорта открыл свои двери для жителей Самары и Самарской области, для гостей нашего региона, потому что теперь здесь будут проходить хоккейные, баскетбольные, волейбольные баталии, здесь будет жить фигурное катание и многие другие виды спорта. Здесь могут заниматься не только профессиональные спортсмены, но и, что очень важно, подрастающие поколения, детки — те, кто сегодня делает первые шаги в спорте. Здесь будет жить спорт, я уверен, 24 часа в сутки", — отмечал глава региона Дмитрий Азаров во время церемонии торжественного открытия Дворца спорта.

Прошел год и задуманное реализовывается в жизнь - более 15 баскетбольных и хоккейных матчей в рамках чемпионатов и Кубков страны, еще столько же всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках, керлингу, тхэквондо и боксу — спортивные события федерального и международного уровня принимал именно самарский спортивный объект.

Но еще несколько лет назад судьба универсального спортивного комплекса была под вопросом. Здание возвели еще в конце 60-х годов прошлого века, реконструкцией занялись в 2017-м, которая не была завершена, и старое здание снесли.

Переломный момент произошел в 2018 году во время визита президента России Владимира Путина в Самарскую область. В ходе встречи тогда еще врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с главой государства удалось убедить президента в значимости объекта для всех жителей региона и заручиться поддержкой федерального центра.

Благодаря системной работе в сжатые сроки был подготовлен проект нового Дворца, структурировано финансирование объекта за счет регионального и федерального бюджета. В результате строительство Дворца спорта завершилось на год раньше запланированного срока.

Жемчужина универсального спортивного комплекса — первый в ПФО профессиональный керлинговый центр — за год стал настоящим магнитом для жителей и гостей региона. Свыше 2000 человек приняли участие в спортивных событиях и мероприятиях по пропаганде ЗОЖ, среди них — открытые занятия и тренировки по керлингу.

Проект Дворца спорта предполагал, что здесь будет не просто площадка для спортивных мероприятий, — благодаря уникальным инженерным решениям ледовая арена трансформируется в концертную площадку, которую за год посетило более 20 500 человек. 3 грандиозных ледовых шоу и 1 масштабный ледовый мюзикл собрали более 13 000 зрителей.

Ежедневно свыше 500 детей занимаются на спортивных площадках многофункционального комплекса: фигурное катание, баскетбол, спортивная аэробика, керлинг, акробатический рок-н-ролл.

Самые яркие, масштабные и значимые мероприятия губернии также принимал современный самарский спортивный объект: митинг-концерты "Русская весна" и "День космонавтики", церемония закрытия фестиваля XXX Всероссийской студенческой весны, торжественный прием от имени Губернатора Самарской области, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также церемонию закрытия и расширенное совместное заседание комиссий Госсовета РФ по направлениям "Культура", "Молодежная политика", "Образование".

В июле самарскому Дворцу спорта было официально присвоено имя Владимира Высоцкого. В присутствии губернатора Дмитрия Азарова соглашение подписали директор ГАУ "Самара Арена" Виталий Иванов и сын культового поэта и актера — Никита Высоцкий. Первый большой концерт Высоцкого прошел в Куйбышеве во Дворце спорта, на том самом месте, где сегодня действует вновь возведенное здание.

Губернатор отметил, что присвоение Дворцу спорта имени Владимира Высоцкого символизирует связь поколений, сохранение наследия и увековечивает память великого человека. Тогда же Никита Высоцкий презентовал ледовое шоу, посвященное 55-летию грандиозного выступления в Куйбышеве своего отца. Уникальное шоу покажут в Самаре в ноябре 2022 года.

"Мы продолжаем выполнять задачу максимального эффективного использования объекта. На 2022-2023 уже год запланированы крупные мероприятия, в том числе, 13 матчей баскетбольного клуба "Самара", которые в этом году участвуют в Единой лиге ВТБ, 16 хоккейных матчей ЦСК ВВС в рамках первенства Высшей хоккейной Лиги, VI этап Гран-при Кубка России по фигурному катанию, концерт, посвящённый выступлениям В. Высоцкого, концерты популярных российских звезд, турниры по кёрлингу среди мужских и женских команд, а также ледовые шоу и много другое. Приглашаем всех любителей спорта и культурного досуга посетить объект!", — отмечает директор ГАУ "Самара Арена" Виталий Иванов.