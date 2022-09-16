На форуме-выставке "ОТДЫХ Leisure 2022" заключен ряд важных для Самарской области соглашений

15 сентября в Москве завершилась работа 28-го международного форума-выставки по туризму "ОТДЫХ Leisure 2022". В этом году Самарская область выступала в качестве партнера выставки, и за три дня работы на стенде региона был заключен ряд важных соглашений, а также состоялось несколько презентаций.

В последние годы благодаря пристальному вниманию губернатора Дмитрия Азарова к сфере туризма в Самарской области благоустраиваются знаковые туристические места, туристические объекты наполняются новой энергией и привлекают все больше туристов. Регион сегодня входит в десятку самых популярных туристических направлений в России. Количество туристов, приезжающих в Самарскую область, растет с каждым годом.

Для поддержания этой динамики министерством туризма Самарской области ведется работа по различным направлениям. Так, на 28 международном форуме-выставке "ОТДЫХ Leisure 2022" состоялось торжественное подписание ряда соглашений о взаимном сотрудничестве в сфере туризма между министерством туризма Самарской области и судоходной компанией "Волга Тревел", авиакомпанией "Red Wings", Российскими железными дорогами, туристическим агрегатором "Островок" и Российским союзом выставок и ярмарок. Данные соглашения имеют особую значимость для индустрии туризма региона.

Соглашение с судоходной компанией "Волга Тревел" направлено на дальнейшее развитие программы по скоростным пассажирским судам "Валдай-45Р". В текущем году было запущено два судна по маршрутам в достопримечательные села Самарской области — Ширяево и Винновку.

"К началу новой навигации 2023 года мы ожидаем поставку еще двух судов и тестирование новых маршрутов, о которых мы объявим уже непосредственно в следующем сезоне 2023 года. Гости Самарской области по достоинству оценили новый комфортабельный тип путешествия. За полтора месяца с момента старта программы "Валдаев-45Р" этими судами было перевезено более 12 тыс. пассажиров", — отметил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Самарский регион уже не первый год участвует в программе субсидируемых авиарейсов, делая путешествия в Самарскую область из других регионов страны доступными. В 2022 году авиакомпания "Red Wings" сформировала в Самарской области настоящий авиахаб: силами авиакомпании в этом сезоне выполняются рейсы из Тюмени, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Еревана, Стамбула, Анталии, Алматы и Магаса. Подписанное в рамках 28-й международной форум-выставки по туризму соглашение закрепило совместные планы области и авиакомпании наращивать этот показатель.

"К выбору каждого направления мы подходим тщательно и планируем реализовывать целый ряд рекламных компаний и программ продвижения новых направлений", — прокомментировал Артур Абдрашитов.

Железнодорожный транспорт сегодня находится в лидерах по способу прибытия на территорию Самарской области, а железнодорожные путешествия стали основой для туристического продукта как межрегиональных путешествий, так и специальных туров по Самарской области. "Ретротур на Паровозе", "Вагон знаний", "Яркие выходные в Приволжье", "Все оттенки Жигулевского", "В театр лучше поездом", "Поезд на пленэр" — это лишь малый список тех программ, которые мы реализовали совместно с Куйбышевской железной дорогой и с Куйбышевским филиалом "Федеральной пассажирской компании", — поделился министр регионального министерства.

Еще одним важным итогом работы представителей Самарской области на форуме стало заключение соглашения с онлайн-сервисом бронирования объектов размещения "Островок.ру". Стороны соглашения отметили, что это важный шаг и для области, и для туристического агрегатора: "После ухода целого ряда зарубежных агрегаторов было крайне важно найти надежного партнера для интеграции самарских объектов отрасли туризма и индустрии гостеприимства в отечественные системы бронирования, сегодня мы активно реализует это направление совместно".

Местом притяжения для туристов Самарскую область делают не только природные красоты, но и яркие культурные события, которые проходят на территории региона: "ХХХ Юбилейная Студенческая весна", первый фестиваль авторской музыки "Сам.Фест", юбилейный молодежный форум "iВолга", фестиваль набережных "Волга Фест", "Шостакович. ХХ век". В рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве с Российским союзом выставок и ярмарок.

"После подписания соглашения регион приступит к реализации масштабных мероприятий, которые важны не только для той или иной отрасли, но и для генерации делового туристического потока в Самарскую область. Это придаст новый импульс развития событиям региона, которые действительно смогут позитивно менять социально-экономическую жизнь области", — рассказал министр туризма.

На стенде Самарской области также прошло несколько презентаций и обсуждений. Так, гости выставки познакомились с новой моделью Lada Niva Trаvel тольяттинского завода АвтоВАЗ, созданной для автомобильных путешествий по России. Внешнее оформление машины выполнено в фирменном стиле национального туристского маршрута "Жигулевские выходные", презентуемого Самарской областью.

Маршрут "Жигулевские выходные" — был презентован во время сессии на тему "Формирование программы продвижения региона на примере Самарской области", где обсудили проведенную работу по продвижению национального туристского маршрута.

"Сегодня национальный туристский маршрут "Жигулевские выходные" является главной программой для путешествий по Самарской области. При этом мы уже четко ассоциируем "Жигулевские выходные" с образом отдыха на территории нашего региона. Провести "Жигулевские выходные" — это значит отдохнуть в Самарской области", — отметил Артур Абдрашитов.

Участников сессии познакомили с уникальным цифровым продуктом Самарской области — пользовательским сервисом в формате лендинга, благодаря которому можно легко конструировать свое путешествие, как в летний, так и в зимний период. Также рассказали об успешных практиках продвижения туристических возможностей региона, используя медийные ресурсы. Ведущее вещательное агентство Самарской области представило медиапроект туристической направленности "Кому на Волге", рассказывающий о путешествиях, знаковых событиях, интересных и красивых локациях региона.

В рамках форума прошла лаборатория "Отдых Лаб. Высокие идеи для низкого сезона", в котором Самарская область заняла первое место. Организаторами мероприятия выступили Федеральное агентство по туризму, Российский союз туриндустрии и Национальная ассоциация организаторов событий. В лабораторию было приглашено 7 регионов из 15 заявленных. Перед участниками команды от Самарской области стояла задача за три часа работы создать новый туристический продукт для низкого туристического сезона.

При поддержке ментора и маркетолога команда Самарской области создала трёхдневный маршрут в зимний период "Горы. Море. Жигули". За победу в Лаборатории команде Самарской области получила сертификаты на публикацию статей в специализированных изданиях и на участие в мероприятиях по продвижению туристических возможностей региона.

По итогам форума-выставки Самарская область была награждена дипломом за активное продвижение туристических возможностей региона.