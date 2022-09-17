Капитаном ХК ЦСК ВВС стал Алексей Аверьянов

Экс-защитник ХК "Ладья" Алексей Аверьянов стал капитаном ЦСК ВВС, сообщает пресс-служба "летчиков".

Алексею 20 лет, он воспитанник ярославского "Локомотива". В МХЛ также играл за "Локо" и "Чайку". В минувшем сезоне провел за тольяттинскую команду 63 матча, набрал 24 (8+16) очка.

Защитник будет выступать под 87 номером.