Заемщики в Сбере могут получать ипотеку частями для экономии средств

Сбер распространил возможность выдачи ипотечного кредита частями на госпрограммы. Новая услуга действует при приобретении квартиры на этапе строительства.
Квартиру на этих условиях можно приобрести в рамках программ "Господдержка", "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека", "Ипотека для IT". Первоначальный взнос — 15%.
Получение кредита траншами позволит клиенту снизить финансовую нагрузку на период строительства квартиры в первые годы за счет уменьшения ежемесячных платежей. Периодичность выдачи и размер траншей фиксируется договором долевого участия с застройщиком, при этом все транши необходимо получить в течение трех лет.
"Строительство квартир занимает определенное время. И при согласии застройщика клиенту не требуется вся сумма ипотечного кредита сразу. Для того чтобы заемщик не переплачивал проценты и финансовая нагрузка на него снизилась, мы готовы предоставлять ипотеку частями. О возможности взять жилье в кредит на таких условиях нужно уточнять у застройщика. Также хочу подчеркнуть уникальность новой услуги, на рынке она практически не представлена в рамках госпрограмм", — отметил вице-президент, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Николай Васев.
Подобрать подходящую недвижимость и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.