Заемщики в Сбере могут получать ипотеку частями для экономии средств

Сбер распространил возможность выдачи ипотечного кредита частями на госпрограммы. Новая услуга действует при приобретении квартиры на этапе строительства.

Квартиру на этих условиях можно приобрести в рамках программ "Господдержка", "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека", "Ипотека для IT". Первоначальный взнос — 15%.

Получение кредита траншами позволит клиенту снизить финансовую нагрузку на период строительства квартиры в первые годы за счет уменьшения ежемесячных платежей. Периодичность выдачи и размер траншей фиксируется договором долевого участия с застройщиком, при этом все транши необходимо получить в течение трех лет.

"Строительство квартир занимает определенное время. И при согласии застройщика клиенту не требуется вся сумма ипотечного кредита сразу. Для того чтобы заемщик не переплачивал проценты и финансовая нагрузка на него снизилась, мы готовы предоставлять ипотеку частями. О возможности взять жилье в кредит на таких условиях нужно уточнять у застройщика. Также хочу подчеркнуть уникальность новой услуги, на рынке она практически не представлена в рамках госпрограмм", — отметил вице-президент, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Николай Васев.

Подобрать подходящую недвижимость и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.