Продлен маршрут № 67 в Самаре

С 20 сентября муниципальный маршрут регулярных перевозок № 67 "Микрорайон "Крутые Ключи" — Железнодорожный вокзал" продлен до жилого квартала "Баварская деревня". При этом количество подвижного состава увеличено с 32 до 40 единиц.

Кроме того, минтрансом Самарской области совместно с руководством департамента транспорта администрации Самары, главами Красноглинского и Волжского районов, представителями общественности принято решение об организации мультимодальных заказных перевозок по маршруту "Школа № 1 "Образовательный центр" п. г. т. Смышляевка — станция Ягодная" с 21 сентября

Новый маршрут пройдет от школы до ул. Мира за железнодорожным переездом. Для пассажиров проезд этим маршрутом будет бесплатным, дополнительные средства для этого выделит областной бюджет. Также будет обеспечена возможность пересадки на автобусы маршрута № 67 и пригородные поезда. Расписание маршрута синхронизируют с расписанием муниципального маршрута № 67.

"Этот вариант решает вопросы транспортного сообщения, но не оптимален с точки зрения расходов. Пока принимаем его, но продолжаем искать лучшее решение. Предлагаю минтрансу и министерству экономического развития подумать над предложениями в областное или федеральное законодательство, чтобы в рамках агломерации проезд по территории соседнего муниципалитета был возможен без перевода маршрута в статус пригородного", — дал поручение первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Кроме того, областным министерством транспорта и автомобильных дорог планируется установить новый межмуниципальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам № 367 "г.п. Смышляевка — г. Самара (ст.м. Кировская)". В настоящее время ведется подготовка нормативных правовых документов, устанавливающих право льготного проезда на маршруте с использованием социальной карты жителя Самарской области и всех видов транспортной карты, действующих в Самаре.