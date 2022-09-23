Продлен маршрут № 67 в Самаре

С 20 сентября муниципальный маршрут регулярных перевозок № 67 "Микрорайон "Крутые Ключи" — Железнодорожный вокзал" продлен до жилого квартала "Баварская деревня". При этом количество подвижного состава увеличено с 32 до 40 единиц.
Кроме того, минтрансом Самарской области совместно с руководством департамента транспорта администрации Самары, главами Красноглинского и Волжского районов, представителями общественности принято решение об организации мультимодальных заказных перевозок по маршруту "Школа № 1 "Образовательный центр" п. г. т. Смышляевка — станция Ягодная" с 21 сентября
Новый маршрут пройдет от школы до ул. Мира за железнодорожным переездом. Для пассажиров проезд этим маршрутом будет бесплатным, дополнительные средства для этого выделит областной бюджет. Также будет обеспечена возможность пересадки на автобусы маршрута № 67 и пригородные поезда. Расписание маршрута синхронизируют с расписанием муниципального маршрута № 67.
"Этот вариант решает вопросы транспортного сообщения, но не оптимален с точки зрения расходов. Пока принимаем его, но продолжаем искать лучшее решение. Предлагаю минтрансу и министерству экономического развития подумать над предложениями в областное или федеральное законодательство, чтобы в рамках агломерации проезд по территории соседнего муниципалитета был возможен без перевода маршрута в статус пригородного", — дал поручение первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Кроме того, областным министерством транспорта и автомобильных дорог планируется установить новый межмуниципальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам № 367 "г.п. Смышляевка — г. Самара (ст.м. Кировская)". В настоящее время ведется подготовка нормативных правовых документов, устанавливающих право льготного проезда на маршруте с использованием социальной карты жителя Самарской области и всех видов транспортной карты, действующих в Самаре.
Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!