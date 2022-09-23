Прокуратура Самары не дала "Шарду" и "СЗ Ракита" согласовать застройку с урезанными парковками

В Самаре суд признал незаконными уменьшение количества парковочных мест при строительстве новых домов, которые возводят ООО "Шард", ООО "СЗ Ракита". Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее надзорное ведомство при проверке обнаружило, что администрация города согласовала проекты застройки территории в границах ул. Центральной, Южного шоссе, ул. Коммунальной, КСП "Волгарь" (ООО "Шард") и Ракитовского шоссе (ООО "СЗ Ракита"), в которых не было достаточного количества парковочных мест. По мнению прокуратуры, это нарушает права граждан на достойную и благоприятную инфраструктуру.

В результате Ленинский райсуд Самары удовлетворил иск прокурора города и признал незаконными разрешения на отклонение от предельных параметров строительства.