С октября в Самаре введут временную схему движения на участке ул. Ново-Садовой для строительства метро

Временную схему организации дорожного движения по ул. Ново-Садовой от улицы Первомайской до улицы Полевой из-за строительства станции метро "Театральная" планируется ввести не ранее 5 октября, сообщает мэрия Самары.

Ограничить движение здесь необходимо для переустройства ливневой канализации. Специалистам предстоит выполнить большой объем трудоемких работ на коллекторе большого диаметра.

Уже ясно, что одну полосу по ул. Ново-Садовой в направлении от Первомайской к Полевой собираются оставить для организации одностороннего движения на весь период строительства метро.

Вопросы организации движения по ул. Самарской, где в перспективе также будут вестись работы, связанные с метростроем, досконально проработают в следующем году - предварительно, в середине года или в третьем квартале.