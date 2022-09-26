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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Сыроварня Viva Speranza открывает секреты

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Частная самарская сыроварня Viva Speranza давно зарекомендовала себя как производитель натуральных сыров, приготовленных по классическим европейским рецептам. В ассортименте более 50 сортов, сделанных из молока коров и коз с собственной фермы: голубая и белая плесень, сыры твердые и полутвердые. Свой сыр найдет для себя каждый — и просто любитель, и взыскательный гурман.

Фото: предоставлено частной сыроварней Viva Speranza

На прилавках настоящие изыски: кравот, канестрато, сыр для гриля халуми, горгонзола, камамбер, шевр в пряной обсыпке или в сочетании с ягодами или кунжутом. Подобрать вкус для каждого помогают сотрудники отделов продаж.

Куда отправиться за свежим сыром? Куда отправиться за свежим сыром?
Сегодня найти "свой" сыр в нашем регионе не проблема. В ответ на запрет ввоза сыра из Старого Света наши сыровары давно освоили его производство. Мы решили выяснить, куда отправиться за свежим сыром, а заодно побывать на ферме, заглянуть в сыроварню и узнать, а как у нас обстоят дела с виноградарством и виноделием.

Основала сыроварню Надежда Красненко — человек с активной жизненной позицией, известный не только в регионе, но и за его пределами, мама четверых детей. История сыроварни началась с переезда семьи из города в село несколько лет назад. Обзавелись хозяйством и начали готовить сыр для своей семьи, а после первых успехов так увлеклись процессом, что появление бренда Viva Speranza (в переводе с итальянского живая надежда) стало делом времени.

Обучение Надежда проходила в Италии и Франции, квалификацию повышала у мастеров с мировыми именами. Непреодолимое желание развиваться и безграничная любовь к своему делу помогли создать уникальное производство, продукция которого завоевала сердца любителей сыра.

Племзавода "Дружба" запустил производство итальянских сыров Племзавода "Дружба" запустил производство итальянских сыров
Моцарелла, буррата, рикотта, страчателла… Из молока племзавода "Дружба", который занимает одно из лидирующих мест в регионе в разведении молочных коров и славится молоком хорошего качества, в этом году начали варить нежные итальянские сыры. На запуск линии, изготовленной на российском заводе, приглашали итальянского сыровара, который работает у знаменитого ресторатора Аркадия Новикова.

Хозяйка сыроварни всегда открыта для общения. В своем аккаунте в социальной сети она делится новостями мира сыров, ведет трансляции из самого сердца сыроварни, открывая секреты сыроварения своим подписчикам. Постоянное желание улучшить технологию, чтобы результат радовал еще больше — вот секрет успеха Надежды, которым она охотно делится в каждой нотке благородных и полезных сыров.

Экскурсии на сыроварню — желанный бонус для всех ценителей сыра. Познакомиться с производством, погрузиться в мир сыроварения приходят семьями, большими компаниями и целыми группами туристов. В программе прогулка по ферме, знакомство с поголовьем коров и коз, секреты сыроварения, мастер-класс от главного сыровара, дегустация сыров, чаепитие. А на обустроенных тематических фотозонах можно сделать фото на память.

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Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

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Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще

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