Сыроварня Viva Speranza открывает секреты

Частная самарская сыроварня Viva Speranza давно зарекомендовала себя как производитель натуральных сыров, приготовленных по классическим европейским рецептам. В ассортименте более 50 сортов, сделанных из молока коров и коз с собственной фермы: голубая и белая плесень, сыры твердые и полутвердые. Свой сыр найдет для себя каждый — и просто любитель, и взыскательный гурман.
На прилавках настоящие изыски: кравот, канестрато, сыр для гриля халуми, горгонзола, камамбер, шевр в пряной обсыпке или в сочетании с ягодами или кунжутом. Подобрать вкус для каждого помогают сотрудники отделов продаж.
Основала сыроварню Надежда Красненко — человек с активной жизненной позицией, известный не только в регионе, но и за его пределами, мама четверых детей. История сыроварни началась с переезда семьи из города в село несколько лет назад. Обзавелись хозяйством и начали готовить сыр для своей семьи, а после первых успехов так увлеклись процессом, что появление бренда Viva Speranza (в переводе с итальянского живая надежда) стало делом времени.
Обучение Надежда проходила в Италии и Франции, квалификацию повышала у мастеров с мировыми именами. Непреодолимое желание развиваться и безграничная любовь к своему делу помогли создать уникальное производство, продукция которого завоевала сердца любителей сыра.
Хозяйка сыроварни всегда открыта для общения. В своем аккаунте в социальной сети она делится новостями мира сыров, ведет трансляции из самого сердца сыроварни, открывая секреты сыроварения своим подписчикам. Постоянное желание улучшить технологию, чтобы результат радовал еще больше — вот секрет успеха Надежды, которым она охотно делится в каждой нотке благородных и полезных сыров.
Экскурсии на сыроварню — желанный бонус для всех ценителей сыра. Познакомиться с производством, погрузиться в мир сыроварения приходят семьями, большими компаниями и целыми группами туристов. В программе прогулка по ферме, знакомство с поголовьем коров и коз, секреты сыроварения, мастер-класс от главного сыровара, дегустация сыров, чаепитие. А на обустроенных тематических фотозонах можно сделать фото на память.
Последние комментарии
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще