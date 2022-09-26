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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Племзавода "Дружба" запустил производство итальянских сыров

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Моцарелла, буррата, рикотта, страчателла… Из молока племзавода "Дружба", который занимает одно из лидирующих мест в регионе в разведении молочных коров и славится молоком хорошего качества, в этом году начали варить нежные итальянские сыры. На запуск линии, изготовленной на российском заводе, приглашали итальянского сыровара, который работает у знаменитого ресторатора Аркадия Новикова.

Фото: Архив «ВН»

Далеко не все итальянские сыры известны за пределами этой страны. И не удивительно — их насчитывается, по разным оценкам, около 600. А вот моцареллу наверняка знают многие. И уж точно те, что ели пиццу, в которой она отвечает за "тягучесть". Моцарелла в соляном растворе хороша в салатах и знаменитом капрезе — холодной закуске из сыра, помидоров, базилика, оливкового масла и перца. Кстати, мамам надо знать, что моцарелла — один из немногих сыров, которые можно давать детям от трех лет.

Куда отправиться за свежим сыром? Куда отправиться за свежим сыром?
Сегодня найти "свой" сыр в нашем регионе не проблема. В ответ на запрет ввоза сыра из Старого Света наши сыровары давно освоили его производство. Мы решили выяснить, куда отправиться за свежим сыром, а заодно побывать на ферме, заглянуть в сыроварню и узнать, а как у нас обстоят дела с виноградарством и виноделием.

Ближайший родственник моцареллы — буррата. Представьте себе шарик моцареллы, заполненный нежным сырным кремом. Это и будет буррата, которая отлично сочетается со свежим хрустящим хлебом и утренним кофе. Хороша она и с запеченными овощами. И, разумеется, буррата с легкостью заменит моцареллу. Кому-то она понравится и в сочетании с медом. Подают ее обязательно комнатной температуры — так лучше раскрывается вкус.

Самый легкий по калорийности сыр, пожалуй, рикотта — всего 174 ккал. Его получают из сыворотки, оставшейся от сырной массы. В нем почти нет казеина — молочного белка, но зато много протеинов, которые содержат комплекс незаменимых аминокислот, способствующих восстановлению мышц после тренировок, укреплению костной ткани, ногтей, зубов, зрения, нормализации сердечно-сосудистой системы, укреплению защитных свойств организма.

Сыроварня Viva Speranza открывает секреты Сыроварня Viva Speranza открывает секреты
Частная самарская сыроварня Viva Speranza давно зарекомендовала себя как производитель натуральных сыров, приготовленных по классическим европейским рецептам. В ассортименте более 50 сортов, сделанных из молока коров и коз с собственной фермы: голубая и белая плесень, сыры твердые и полутвердые. Свой сыр найдет для себя каждый — и просто любитель, и взыскательный гурман.

Рикотта сама вам подскажет, как с ней поступить — добавить к ней ложку меда, любимого варенья или спелых ягод и съесть как десерт, или приготовить легкий салатик с рукколой, помидорами, маслом и перцем.

И, наконец, страчателла. Этот нежнейший мягкий сыр вытягивают из сырного теста и заливают жирными сливками. Страчателла вполне заменит в капрезе моцареллу и будет неповторимо нежна со сладкими фруктами: инжиром, нектарином, карамелизированными сливами или грушами.

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