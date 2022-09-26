Племзавода "Дружба" запустил производство итальянских сыров

Моцарелла, буррата, рикотта, страчателла… Из молока племзавода "Дружба", который занимает одно из лидирующих мест в регионе в разведении молочных коров и славится молоком хорошего качества, в этом году начали варить нежные итальянские сыры. На запуск линии, изготовленной на российском заводе, приглашали итальянского сыровара, который работает у знаменитого ресторатора Аркадия Новикова.

Далеко не все итальянские сыры известны за пределами этой страны. И не удивительно — их насчитывается, по разным оценкам, около 600. А вот моцареллу наверняка знают многие. И уж точно те, что ели пиццу, в которой она отвечает за "тягучесть". Моцарелла в соляном растворе хороша в салатах и знаменитом капрезе — холодной закуске из сыра, помидоров, базилика, оливкового масла и перца. Кстати, мамам надо знать, что моцарелла — один из немногих сыров, которые можно давать детям от трех лет.

Куда отправиться за свежим сыром? Сегодня найти "свой" сыр в нашем регионе не проблема. В ответ на запрет ввоза сыра из Старого Света наши сыровары давно освоили его производство. Мы решили выяснить, куда отправиться за свежим сыром, а заодно побывать на ферме, заглянуть в сыроварню и узнать, а как у нас обстоят дела с виноградарством и виноделием.

Ближайший родственник моцареллы — буррата. Представьте себе шарик моцареллы, заполненный нежным сырным кремом. Это и будет буррата, которая отлично сочетается со свежим хрустящим хлебом и утренним кофе. Хороша она и с запеченными овощами. И, разумеется, буррата с легкостью заменит моцареллу. Кому-то она понравится и в сочетании с медом. Подают ее обязательно комнатной температуры — так лучше раскрывается вкус.

Самый легкий по калорийности сыр, пожалуй, рикотта — всего 174 ккал. Его получают из сыворотки, оставшейся от сырной массы. В нем почти нет казеина — молочного белка, но зато много протеинов, которые содержат комплекс незаменимых аминокислот, способствующих восстановлению мышц после тренировок, укреплению костной ткани, ногтей, зубов, зрения, нормализации сердечно-сосудистой системы, укреплению защитных свойств организма.

Сыроварня Viva Speranza открывает секреты Частная самарская сыроварня Viva Speranza давно зарекомендовала себя как производитель натуральных сыров, приготовленных по классическим европейским рецептам. В ассортименте более 50 сортов, сделанных из молока коров и коз с собственной фермы: голубая и белая плесень, сыры твердые и полутвердые. Свой сыр найдет для себя каждый — и просто любитель, и взыскательный гурман.

Рикотта сама вам подскажет, как с ней поступить — добавить к ней ложку меда, любимого варенья или спелых ягод и съесть как десерт, или приготовить легкий салатик с рукколой, помидорами, маслом и перцем.

И, наконец, страчателла. Этот нежнейший мягкий сыр вытягивают из сырного теста и заливают жирными сливками. Страчателла вполне заменит в капрезе моцареллу и будет неповторимо нежна со сладкими фруктами: инжиром, нектарином, карамелизированными сливами или грушами.