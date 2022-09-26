Племзавода "Дружба" запустил производство итальянских сыров

Моцарелла, буррата, рикотта, страчателла… Из молока племзавода "Дружба", который занимает одно из лидирующих мест в регионе в разведении молочных коров и славится молоком хорошего качества, в этом году начали варить нежные итальянские сыры. На запуск линии, изготовленной на российском заводе, приглашали итальянского сыровара, который работает у знаменитого ресторатора Аркадия Новикова.
Далеко не все итальянские сыры известны за пределами этой страны. И не удивительно — их насчитывается, по разным оценкам, около 600. А вот моцареллу наверняка знают многие. И уж точно те, что ели пиццу, в которой она отвечает за "тягучесть". Моцарелла в соляном растворе хороша в салатах и знаменитом капрезе — холодной закуске из сыра, помидоров, базилика, оливкового масла и перца. Кстати, мамам надо знать, что моцарелла — один из немногих сыров, которые можно давать детям от трех лет.
Ближайший родственник моцареллы — буррата. Представьте себе шарик моцареллы, заполненный нежным сырным кремом. Это и будет буррата, которая отлично сочетается со свежим хрустящим хлебом и утренним кофе. Хороша она и с запеченными овощами. И, разумеется, буррата с легкостью заменит моцареллу. Кому-то она понравится и в сочетании с медом. Подают ее обязательно комнатной температуры — так лучше раскрывается вкус.
Самый легкий по калорийности сыр, пожалуй, рикотта — всего 174 ккал. Его получают из сыворотки, оставшейся от сырной массы. В нем почти нет казеина — молочного белка, но зато много протеинов, которые содержат комплекс незаменимых аминокислот, способствующих восстановлению мышц после тренировок, укреплению костной ткани, ногтей, зубов, зрения, нормализации сердечно-сосудистой системы, укреплению защитных свойств организма.
Рикотта сама вам подскажет, как с ней поступить — добавить к ней ложку меда, любимого варенья или спелых ягод и съесть как десерт, или приготовить легкий салатик с рукколой, помидорами, маслом и перцем.
И, наконец, страчателла. Этот нежнейший мягкий сыр вытягивают из сырного теста и заливают жирными сливками. Страчателла вполне заменит в капрезе моцареллу и будет неповторимо нежна со сладкими фруктами: инжиром, нектарином, карамелизированными сливами или грушами.
Последние комментарии
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще