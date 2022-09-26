Сегодня найти "свой" сыр в нашем регионе не проблема. В ответ на запрет ввоза сыра из Старого Света наши сыровары давно освоили его производство. Мы решили выяснить, куда отправиться за свежим сыром, а заодно побывать на ферме, заглянуть в сыроварню и узнать, а как у нас обстоят дела с виноградарством и виноделием.

Про карту

На эту карту мы нанесли метки адресов сыроварен, виноделен, виноградников и магазинов для тех, кому интересно было бы отведать крафтовых сыров местных мастеров, самарского винограда и вина.

Про новые роли

Сегодняшние частные сыроварни начинались на кухнях, но достаточно быстро переросли в небольшие производства. Инженеры, учителя, юристы, почувствовав вкус к новому делу, сменили свои профессии и стали сыроварам, а еще предпринимателями.

Сыроварня Viva Speranza открывает секреты Частная самарская сыроварня Viva Speranza давно зарекомендовала себя как производитель натуральных сыров, приготовленных по классическим европейским рецептам. В ассортименте более 50 сортов, сделанных из молока коров и коз с собственной фермы: голубая и белая плесень, сыры твердые и полутвердые. Свой сыр найдет для себя каждый — и просто любитель, и взыскательный гурман.

Про высокую планку

Сыроварение открывает невероятный простор для творчества тем, кто погрузится в него с головой и будет разбираться в нюансах, дотошно изучать, а главное — соблюдать технологию. Сегодня в линейке продукции у крепких самарских производителей до 50 видов сыров. Каждый, задумывая свое дело, ставит себе планку. У большинства сыроделов она очень высока — создать сыры премиум-класса.

Про любовь

Они очень разные — нынешние сыровары. Но объединяет их одно: любовь к сыру, к своему делу, к людям. Они все время учатся у мастеров, с удовольствием учат других тому, что знают сами. Но главное — они бесконечно экспериментируют. Самарские авторы крафтовых сыров ищут новые неповторимые нотки, оттенки вкусов, которые передадут их любовь к жизни. Если вы до сих пор не знаете, почему любите сыр, знайте — он помогает выработке "гормона счастья".

Племзавода "Дружба" запустил производство итальянских сыров Моцарелла, буррата, рикотта, страчателла… Из молока племзавода "Дружба", который занимает одно из лидирующих мест в регионе в разведении молочных коров и славится молоком хорошего качества, в этом году начали варить нежные итальянские сыры. На запуск линии, изготовленной на российском заводе, приглашали итальянского сыровара, который работает у знаменитого ресторатора Аркадия Новикова.

Про историю

Отец российского сыроварения Николай Верещагин, кстати, брат знаменитого художника, в 1869 году и не предполагал, что его книгу "О сыроварных ассоциациях в Швейцарии" через 150 с лишним лет в библиотеке имени Ленина возьмет в руки с трепетным чувством тольяттинский сыровар Ирина Коваленко. А вдруг там найдется что-то такое, что позволит разгадать секреты сыроварения?

Про виноград

Общая площадь виноградников в нашем регионе более 280 га. И это частные хозяйства. Два из них — в Безенчукском районе: Denisov Winery и винодельческая усадьба Елисеева. Одно в Кинельском — виноградный питомник Виктора Климанова. И одно — в Ставропольском — виноградное хозяйство Артема Помещикова. Самарские дачники вовсю выращивают на участках столовый виноград, наперекор суровым зимам. А винодельческие хозяйства для самарского региона пока редкость. Однако вино из самого северного винограда страны уже есть, и есть смысл его попробовать. С самарским же сыром.

Не бойтесь привыкнуть к хорошему. У нас его хватит на всех.