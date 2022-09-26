Сегодня найти "свой" сыр в нашем регионе не проблема. В ответ на запрет ввоза сыра из Старого Света наши сыровары давно освоили его производство. Мы решили выяснить, куда отправиться за свежим сыром, а заодно побывать на ферме, заглянуть в сыроварню и узнать, а как у нас обстоят дела с виноградарством и виноделием.
Про карту
На эту карту мы нанесли метки адресов сыроварен, виноделен, виноградников и магазинов для тех, кому интересно было бы отведать крафтовых сыров местных мастеров, самарского винограда и вина.
Про новые роли
Сегодняшние частные сыроварни начинались на кухнях, но достаточно быстро переросли в небольшие производства. Инженеры, учителя, юристы, почувствовав вкус к новому делу, сменили свои профессии и стали сыроварам, а еще предпринимателями.
Про высокую планку
Сыроварение открывает невероятный простор для творчества тем, кто погрузится в него с головой и будет разбираться в нюансах, дотошно изучать, а главное — соблюдать технологию. Сегодня в линейке продукции у крепких самарских производителей до 50 видов сыров. Каждый, задумывая свое дело, ставит себе планку. У большинства сыроделов она очень высока — создать сыры премиум-класса.
Про любовь
Они очень разные — нынешние сыровары. Но объединяет их одно: любовь к сыру, к своему делу, к людям. Они все время учатся у мастеров, с удовольствием учат других тому, что знают сами. Но главное — они бесконечно экспериментируют. Самарские авторы крафтовых сыров ищут новые неповторимые нотки, оттенки вкусов, которые передадут их любовь к жизни. Если вы до сих пор не знаете, почему любите сыр, знайте — он помогает выработке "гормона счастья".
Про историю
Отец российского сыроварения Николай Верещагин, кстати, брат знаменитого художника, в 1869 году и не предполагал, что его книгу "О сыроварных ассоциациях в Швейцарии" через 150 с лишним лет в библиотеке имени Ленина возьмет в руки с трепетным чувством тольяттинский сыровар Ирина Коваленко. А вдруг там найдется что-то такое, что позволит разгадать секреты сыроварения?
Про виноград
Общая площадь виноградников в нашем регионе более 280 га. И это частные хозяйства. Два из них — в Безенчукском районе: Denisov Winery и винодельческая усадьба Елисеева. Одно в Кинельском — виноградный питомник Виктора Климанова. И одно — в Ставропольском — виноградное хозяйство Артема Помещикова. Самарские дачники вовсю выращивают на участках столовый виноград, наперекор суровым зимам. А винодельческие хозяйства для самарского региона пока редкость. Однако вино из самого северного винограда страны уже есть, и есть смысл его попробовать. С самарским же сыром.
Не бойтесь привыкнуть к хорошему. У нас его хватит на всех.
Последние комментарии
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще