Гостей "Пятерочки" ждет кухня за миллион и тысяча других подарков

Торговая сеть продолжает удивлять и радовать покупателей новыми акциями. Во всех магазинах сети можно будет принять участие в их розыгрыше до 17 октября 2022 года.

Самый большой везунчик получит 1 миллион рублей на обустройство кухни. Другие подарки в хозяйстве пригодятся каждому — среди них крупная бытовая техника, электроника, сертификаты. Всего в акции "Кухня на миллион и ещё тысяча призов" будет разыграно 1 111 ценных призов.

Гости, совершившие покупки в одном чеке на 600 рублей в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области и на 450 рублей во всех остальных регионах, должны зарегистрировать чек на сайте. Таких чеков у каждого участника может быть несколько. Причем, чем больше чеков, тем выше шанс на победу.

Товары под брендами "Цезарь", Nivea, Persil, Nestea, Milka, Kotex, "Останкино", Hoegarden 0, Zewa Plus и Splat в чеках покупателей дадут гостям дополнительные возможности выиграть электросамокаты, роботы-пылесосы, гладильные системы, Яндекс-станции, сертификаты на покупку в магазинах мебели номиналом в 30 000 рублей и другие.

Включившись в розыгрыш, каждый сможет отслеживать свой статус на сайте акции в личном кабинете. Здесь же размещена подробная информация об условиях участия и порядке выдачи призов победителям.