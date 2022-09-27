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В Художественном музее откроется выставка Елены Макеевой "Сохраненные четверостишья"

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной художественный музей приглашает 28 сентября в 18:00 на открытие юбилейной выставки живописца Елены Макеевой "Сохраненные четверостишья".

Экспозиция в Самарском областном художественном музее знакомит зрителя с графическим творчеством Елены Макеевой. Как художник-график она работает в жанре портрета и городского пейзажа. Представленные техники очень разнообразны: акварель, тушь, пастель, сангина, соус. Каждая работа, в основном, создана в смешанной технике.

На городских пейзажах предстают узнаваемые уголки Самары: высятся шпили костела, выступают эркеры деревянных построек, уводит вглубь арка с атлантами с известного особняка купцов Шихобаловых на улице Венцека. При точной графической проработке деталей сохраняется впечатление быстрого рисунка, верно пойманного состояния — пасмурной или теплой осени, солнечного или снежного дня.

Макеева родилась в Самаре. В 1998 г. окончила Самарское художественное училище, в 2002 г. — Самарский государственный педагогический университете.

С 2006 г. — член Союза художников России, член Международной ассоциации изобразительных искусств — АИАП ЮНЕСКО.

2008 г. — членство в Творческом Союзе Художников России и Международной Федерации художников.
2018 г. — членство в Международной Художественной Ассоциации "Палитра Мира".

2012 г. — Золотая медаль "За вклад в отечественную культуру". Постоянный участник выставок, пленэров, в том числе международных. Картины находятся в Республиканской художественной галерее Марий Эл (г. Йошкар-Ола), Пензенской картинной галерее, Литературно-художественном мемориальном музее-заповеднике "Крымский" (г. Ялта), Музее изобразительных искусств г. Комсомольск-на-Амуре, а также в частных коллекциях России и Европы.

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