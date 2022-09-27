В Художественном музее откроется выставка Елены Макеевой "Сохраненные четверостишья"

Самарский областной художественный музей приглашает 28 сентября в 18:00 на открытие юбилейной выставки живописца Елены Макеевой "Сохраненные четверостишья".

Экспозиция в Самарском областном художественном музее знакомит зрителя с графическим творчеством Елены Макеевой. Как художник-график она работает в жанре портрета и городского пейзажа. Представленные техники очень разнообразны: акварель, тушь, пастель, сангина, соус. Каждая работа, в основном, создана в смешанной технике.

На городских пейзажах предстают узнаваемые уголки Самары: высятся шпили костела, выступают эркеры деревянных построек, уводит вглубь арка с атлантами с известного особняка купцов Шихобаловых на улице Венцека. При точной графической проработке деталей сохраняется впечатление быстрого рисунка, верно пойманного состояния — пасмурной или теплой осени, солнечного или снежного дня.



