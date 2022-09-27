Дарье Касаткиной присвоено звание "Заслуженный мастер спорта России"

Воспитаннице тольяттинской школы тенниса Дарье Касаткиной приказом № 145 от 15 сентября 2022 г. было присвоено звание "Заслуженный мастер спорта", пишет "Чемпионат.com".

25-летняя Касаткина в текущем сезоне показала лучший результат на турнирах "Большого шлема" в своей карьере. Дарья дошла до полуфинала на "Ролан Гаррос" — 2022, где проиграла будущей чемпионке, Иге Свёнтек из Польши. Также по ходу сезона россиянка завоевала титулы на турнирах в Сан-Хосе (США) и Гранби (Канада).

В данный момент она занимает 11-ю строчку в рейтинге WTA.