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Кино Культура

1 октября в Самаре состоится премьера документального фильма "Донбасс: голоса несломленных людей"

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 1 октября, в 18:00 в Доме офицеров Самарского гарнизона состоится премьера документального фильма "Донбасс: голоса несломленных людей". Этот фильм о повседневной жизни людей Донбасса с 20 по 25 февраля 2022 года.

Один регион, соседние деревни, в них живут члены одной семьи… Вдруг, они оказываются разделенными. Разделенными линией фронта. Разделенными не по своему желанию, а по решению политиков, действующих во благо чужих интересов. Эти политики используют силу и страх, чтобы принудить повиноваться и заставить молчать недовольных.

Убийства, многолетние обстрелы, расчеловечивание и молчание мирового сообщества — элементы террора, с помощью которых в течение 8 лет пытаются сломить людей Донбасса.

Этот фильм о сопротивлении. Подвиге обычных жителей. Старушка, самостоятельно доставшая погибшего сына из подвала. Учителя, работающие в школах под бомбами. Рабочие, с риском для жизни чинящие дома после попаданий бомб… Все эти люди живут, работают и сохраняют в себе человека.

После показа состоится творческая встреча с авторами фильма.

 

Вход свободный.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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