1 октября в Самаре состоится премьера документального фильма "Донбасс: голоса несломленных людей"

В субботу, 1 октября, в 18:00 в Доме офицеров Самарского гарнизона состоится премьера документального фильма "Донбасс: голоса несломленных людей". Этот фильм о повседневной жизни людей Донбасса с 20 по 25 февраля 2022 года.

Один регион, соседние деревни, в них живут члены одной семьи… Вдруг, они оказываются разделенными. Разделенными линией фронта. Разделенными не по своему желанию, а по решению политиков, действующих во благо чужих интересов. Эти политики используют силу и страх, чтобы принудить повиноваться и заставить молчать недовольных.

Убийства, многолетние обстрелы, расчеловечивание и молчание мирового сообщества — элементы террора, с помощью которых в течение 8 лет пытаются сломить людей Донбасса.

Этот фильм о сопротивлении. Подвиге обычных жителей. Старушка, самостоятельно доставшая погибшего сына из подвала. Учителя, работающие в школах под бомбами. Рабочие, с риском для жизни чинящие дома после попаданий бомб… Все эти люди живут, работают и сохраняют в себе человека.

После показа состоится творческая встреча с авторами фильма.

Вход свободный.