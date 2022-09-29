В 27 школах Самары капитально отремонтировали пищеблоки

Депутаты городской думы оценили качество комплексного капитального ремонта пищеблоков в шести школах Самары во время выездного совещания. Всего в этом году работы были выполнены в 27 муниципальных учреждениях общего образования — там привели в порядок и кухонные зоны, и обеденные залы.

Работы выполнены в рамках масштабной областной программы, которая реализуется в губернии на протяжении нескольких последних лет. В учебных заведениях приводят в порядок помещения, где школьники принимают пищу; модернизируют рабочие места поваров и кухонных работников, закупают современное оборудование для приготовления.

Во время объезда объектов, где в этом году проводились работы, депутаты оценивали качество ремонта, изучали меню, общались с кухонным персоналом и родителями.

Вице-спикер думы, руководитель депутатского объединения партии "Единая Россия" Сергей Рязанов отметил, что звучат только положительные отзывы.

"Радует, что директора сами предлагают проектные решения для перепланировки помещений пищеблока, что позволит сделать их более комфортными", — добавил он.

Сегодня, 29 сентября, на заседании профильного комитета подвели итоги выезда. Как отметил спикер гордумы Алексей Дегтев, несмотря на конкуренцию при определении подрядчиков, попадаются такие, которые не рассчитывают свои силы. Они затягивают сроки выполнения работ либо проводят капремонт некачественно.

"Нынешний год не стал исключением, — констатировал он. — Наша позиция такова: нет возможности — не беритесь. Все невыполненные работы не будут оплачены: люди сами себя наказали".

Для того чтобы исключить подобные проблемы в будущем, Алексей Дегтев предложил в числе прочего учитывать имеющийся опыт — разделить объекты по типовым блокам при схожей архитектуре школ. Это позволит учесть все нюансы и не совершать ошибок, которые были сделаны в предыдущие годы.

Подробный материал о выезде в школы и заседании комитета читайте в газете "Волжская коммуна" завтра, 30 сентября.