16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Объем промпроизводства в регионе с января уменьшился на 5,6% Банк "Открытие" повысил доходность по вкладам Визит делегации АИРР: "Самарская область - законодатель мод в сфере новых мер поддержки и моделей инновационной инфраструктуры" Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти Новикомбанк финансирует программы гражданского самолетостроения

Экономика и бизнес

Объем промпроизводства в регионе с января уменьшился на 5,6%

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области объем промышленного производства в январе - августе 2022 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился на 5,6%, сообщает Самарастат.

В августе 2022 г. по сравнению с августом 2021 г. объем промпроизводства вырос на 6,4%. При этом в таком сегменте как производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов произошло падение на 51,2%.

По сравнению с июлем 2022 г. объем промпроизводства вырос на 3,4%.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №23

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Жувагин 14 сентября 2022 18:23 "ЭкоСтройРесурс" может получить еще 146 млн субсидий

С меня и моей семьи этот весёлый регоператор пытается получить за свои "услуги" в 6 раз больше, чем фактически мы производим мусора. Продолжаем судиться, деньги они получат только через суд. Если смогут получить за прошедший период, за следующий придется так же получать через суд. Вся эта затея - чистейшей воды узаконенная коррупция и произвол. Офшорная затея для доения народа. Желаем этой "компании" обанкротиться и уступить место реальным людям с небандитскими понятиями и совестью.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Анна Постникова 10 августа 2022 07:17 Сбер увеличил лимит рассрочки для B2B-покупок на маркетплейсах до 3 млн рублей

это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто

Кристина Красилова 01 августа 2022 17:53 Клиенты ЮMoney могут платить смартфоном по QR-коду Сбера

Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Фото на сайте

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2