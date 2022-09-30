Объем промпроизводства в регионе с января уменьшился на 5,6%

В Самарской области объем промышленного производства в январе - августе 2022 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился на 5,6%, сообщает Самарастат.
В августе 2022 г. по сравнению с августом 2021 г. объем промпроизводства вырос на 6,4%. При этом в таком сегменте как производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов произошло падение на 51,2%.
По сравнению с июлем 2022 г. объем промпроизводства вырос на 3,4%.
Последние комментарии
С меня и моей семьи этот весёлый регоператор пытается получить за свои "услуги" в 6 раз больше, чем фактически мы производим мусора. Продолжаем судиться, деньги они получат только через суд. Если смогут получить за прошедший период, за следующий придется так же получать через суд. Вся эта затея - чистейшей воды узаконенная коррупция и произвол. Офшорная затея для доения народа. Желаем этой "компании" обанкротиться и уступить место реальным людям с небандитскими понятиями и совестью.
Наглости хватает судиться.
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие