Объем промпроизводства в регионе с января уменьшился на 5,6%

В Самарской области объем промышленного производства в январе - августе 2022 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился на 5,6%, сообщает Самарастат.

В августе 2022 г. по сравнению с августом 2021 г. объем промпроизводства вырос на 6,4%. При этом в таком сегменте как производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов произошло падение на 51,2%.

По сравнению с июлем 2022 г. объем промпроизводства вырос на 3,4%.