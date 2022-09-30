В Самарской области для автотуристов установлено 37 знаков навигации

В Самарской области региональным министерством туризма совместно с Туристским информационным центром Самарской области реализован первый этап установки элементов туристической навигации для автотуристов.
Осуществлен монтаж 37 знаков вдоль федеральной трассы М-5 "Урал" и вдоль региональной трассы М5 "Урал" — Солнечная Поляна — Ширяево. Знаки туристической навигации установленного образца указывают направления и расстояние до основных достопримечательностей Самарской Луки: горы Отважной и Стельной, села Ширяево, Молодецкого кургана и других.
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