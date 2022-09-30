В Самарской области для автотуристов установлено 37 знаков навигации

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В Самарской области региональным министерством туризма совместно с Туристским информационным центром Самарской области реализован первый этап установки элементов туристической навигации для автотуристов.

Фото: Министерство туризма СО