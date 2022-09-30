В Самаре рядом с ПГУТИ хотят построить бассейн

В Самаре ищут подрядчика для строительства нового бассейна на Московском шоссе, 77 - между вторым корпусом ПГУТИ и жилой застройкой на ул. Стара-Загора, №№ 50-52, сообщает samara.kp.ru. Заказчиком работ выступает Минцифры РФ.

Планируется, что здание будет двухэтажным. На первом разместят вестибюль с гардеробом, помещение охраны и кассу, санузел, зал для подготовительных занятий, учебно-методический кабинет, тренерскую. На втором этаже обустроят бассейн длиной 25 метров на шесть дорожек. Там же сделают раздевалки, душевые, санузлы, помещение дежурной медсестры, помещения администрации.

Планируется, что в смену здание сможет принять до 64 человек - 50 в бассейне и 14 - в зале подготовительных занятий. Занятия предусматриваются по пять смен в день, продолжительность каждой - 1,5-2 часа (сюда входит время на переодевание, разминку и уборку помещений).

Итоги электронного аукциона подведут 20 октября 2022 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта - 232,4 млн рублей. Деньги выделит федеральный бюджет. Срок выполнения работ - с момента подписания договора до 31 декабря 2023 года.