16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Кинофестиваль Beat Weekend пройдет в Самаре с 5 по 16 октября 1 октября в Самаре состоится премьера документального фильма "Донбасс: голоса несломленных людей" В Самаре сняли фильм "Чайкин остров" Мастер-класс по созданию мультфильмов, лекции, кинопоказы: самарцев приглашают на "Ночь кино" Музей Эльдара Рязанова проведет "Ночь кино" в Самаре

Кино Культура

Кинофестиваль Beat Weekend пройдет в Самаре с 5 по 16 октября

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend (18+) будет идти в Самаре с 5 по 16 октября на трех площадках: кинотеатр "Художественный", галерея "Виктория" и киносеть "Синема Парк" в Парк Хаусе.

В 2022 г. в программе - самые популярные картины за историю фестиваля, работы Национального конкурса и новинки 2020-2021 г., уже выходившие на онлайн-площадках.

Откроет фестиваль документальная работа Грегори Монро, посвященная культовому режиссеру Стэнли Кубрику. Еще среди новинок - "Мы были "Детками" (18+) Эдди Мартина, грустный рассказ о создании скандального фильма "Детки" 1995 года и о том, что стало с его актерами, на которых обрушилась слава.

Еще одна социальная драма - "Посмотри на меня: XXXTentacion" (18+) - о молодом музыканте со сложным характером, выросшем в трудных условиях и погибшем слишком рано.

8 октября в кинотеатре "Художественный" состоится показ трех работ из Национального конкурса: поэтическое эссе о современной России "Куда мы идем?" (16+), рассказ о прекрасном месте Кольского полуострова, селе Тереберка "Про снег" (16+), и экологический колокол об ожидании катастрофы в Арктике с берегов Чукотского моря "Выход" (18+).

В категории "лучшее из лучшего" в 2022 г. покажут "B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине" (18+), "Рейв в Иране" (18+), "Баския: взрыв реальности" (18+).

Галерея "Виктория" забрала в программу "Рейв в Иране" и "B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине". Также 9 октября здесь покажут "Атлантиду" (18+) - арт-драму о молодости на окраине Венеции. Представлять фильмы в галерее будет куратор Сергей Баландин.

Цена билетов на все показы 300 рублей. Подробнее о показах можно узнать на официальном сайте проекта.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 сентября 2016 08:06 В Самаре открылась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова

Память народная, дорогого стоит!

Dmitry Lakotsenin 07 апреля 2016 12:45 В Самаре пройдет международный фестиваль "Кино - детям"

Хорошее дело.

Жорик Артян 20 августа 2015 13:41 Стала известна программа самарского киноклуба "Ракурс" на сентябрь

официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

Фото на сайте

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6