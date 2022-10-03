Кинофестиваль Beat Weekend пройдет в Самаре с 5 по 16 октября

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend (18+) будет идти в Самаре с 5 по 16 октября на трех площадках: кинотеатр "Художественный", галерея "Виктория" и киносеть "Синема Парк" в Парк Хаусе.
В 2022 г. в программе - самые популярные картины за историю фестиваля, работы Национального конкурса и новинки 2020-2021 г., уже выходившие на онлайн-площадках.
Откроет фестиваль документальная работа Грегори Монро, посвященная культовому режиссеру Стэнли Кубрику. Еще среди новинок - "Мы были "Детками" (18+) Эдди Мартина, грустный рассказ о создании скандального фильма "Детки" 1995 года и о том, что стало с его актерами, на которых обрушилась слава.
Еще одна социальная драма - "Посмотри на меня: XXXTentacion" (18+) - о молодом музыканте со сложным характером, выросшем в трудных условиях и погибшем слишком рано.
8 октября в кинотеатре "Художественный" состоится показ трех работ из Национального конкурса: поэтическое эссе о современной России "Куда мы идем?" (16+), рассказ о прекрасном месте Кольского полуострова, селе Тереберка "Про снег" (16+), и экологический колокол об ожидании катастрофы в Арктике с берегов Чукотского моря "Выход" (18+).
В категории "лучшее из лучшего" в 2022 г. покажут "B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине" (18+), "Рейв в Иране" (18+), "Баския: взрыв реальности" (18+).
Галерея "Виктория" забрала в программу "Рейв в Иране" и "B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине". Также 9 октября здесь покажут "Атлантиду" (18+) - арт-драму о молодости на окраине Венеции. Представлять фильмы в галерее будет куратор Сергей Баландин.
Цена билетов на все показы 300 рублей. Подробнее о показах можно узнать на официальном сайте проекта.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?