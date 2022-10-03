Кинофестиваль Beat Weekend пройдет в Самаре с 5 по 16 октября

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend (18+) будет идти в Самаре с 5 по 16 октября на трех площадках: кинотеатр "Художественный", галерея "Виктория" и киносеть "Синема Парк" в Парк Хаусе.

В 2022 г. в программе - самые популярные картины за историю фестиваля, работы Национального конкурса и новинки 2020-2021 г., уже выходившие на онлайн-площадках.

Откроет фестиваль документальная работа Грегори Монро, посвященная культовому режиссеру Стэнли Кубрику. Еще среди новинок - "Мы были "Детками" (18+) Эдди Мартина, грустный рассказ о создании скандального фильма "Детки" 1995 года и о том, что стало с его актерами, на которых обрушилась слава.

Еще одна социальная драма - "Посмотри на меня: XXXTentacion" (18+) - о молодом музыканте со сложным характером, выросшем в трудных условиях и погибшем слишком рано.

8 октября в кинотеатре "Художественный" состоится показ трех работ из Национального конкурса: поэтическое эссе о современной России "Куда мы идем?" (16+), рассказ о прекрасном месте Кольского полуострова, селе Тереберка "Про снег" (16+), и экологический колокол об ожидании катастрофы в Арктике с берегов Чукотского моря "Выход" (18+).

В категории "лучшее из лучшего" в 2022 г. покажут "B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине" (18+), "Рейв в Иране" (18+), "Баския: взрыв реальности" (18+).

Галерея "Виктория" забрала в программу "Рейв в Иране" и "B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине". Также 9 октября здесь покажут "Атлантиду" (18+) - арт-драму о молодости на окраине Венеции. Представлять фильмы в галерее будет куратор Сергей Баландин.

Цена билетов на все показы 300 рублей. Подробнее о показах можно узнать на официальном сайте проекта.