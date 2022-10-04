В школах Самары установят флагштоки

Каким образом будет финансироваться эта работа, обсудили на минувшей неделе на заседании профильного комитета гордумы Самары.
Президент поддержал идею о том, чтобы рамках патриотического воспитания в школах еженедельно исполнялся гимн страны и поднимался российский флаг. В Самаре это приурочили к урокам "Разговор о важном".
По словам председателя гордумы Алексея Дегтева, из 155 учреждений, расположенных в областном центре, только в трети установлены полноценные флагштоки. Он указал на важность патриотического воспитания молодежи, знания государственной символики и отметил неприемлемость формального подхода школ к этому вопросу.
На заседании комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту гордумы обсудили успешный опыт самарской школы № 41. Директор учебного заведения, депутат Сергей Пичкуров рассказал, что каждое утро понедельника на пришкольной территории торжественно поднимают флаг: дежурный класс, ответственный за церемонию, меняется каждую неделю. Во время церемонии в классах по громкой связи звучит гимн России. Его исполняют все ученики вместе с классными руководителями. После этого начинается урок "Разговор о важном".
Алексей Дегтев заявил: решение вопроса о том, чтобы во всех школах были установлены флагштоки, откладывать не стоит. Он будет проработан совместно с городским департаментом образования.
Подробный материал с заседания комитета читайте в новом номере газеты "Волжская коммуна" завтра, 5 октября.
Последние комментарии
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.