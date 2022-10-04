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Муниципалитеты Власть и политика

В школах Самары установят флагштоки

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Каким образом будет финансироваться эта работа, обсудили на минувшей неделе на заседании профильного комитета гордумы Самары.

Фото: предоставлено пресс-службой Думы го Самара

Президент поддержал идею о том, чтобы рамках патриотического воспитания в школах еженедельно исполнялся гимн страны и поднимался российский флаг. В Самаре это приурочили к урокам "Разговор о важном".

По словам председателя гордумы Алексея Дегтева, из 155 учреждений, расположенных в областном центре, только в трети установлены полноценные флагштоки. Он указал на важность патриотического воспитания молодежи, знания государственной символики и отметил неприемлемость формального подхода школ к этому вопросу.

На заседании комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту гордумы обсудили успешный опыт самарской школы № 41. Директор учебного заведения, депутат Сергей Пичкуров рассказал, что каждое утро понедельника на пришкольной территории торжественно поднимают флаг: дежурный класс, ответственный за церемонию, меняется каждую неделю. Во время церемонии в классах по громкой связи звучит гимн России. Его исполняют все ученики вместе с классными руководителями. После этого начинается урок "Разговор о важном".

Алексей Дегтев заявил: решение вопроса о том, чтобы во всех школах были установлены флагштоки, откладывать не стоит. Он будет проработан совместно с городским департаментом образования.

Подробный материал с заседания комитета читайте в новом номере газеты "Волжская коммуна" завтра, 5 октября.

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