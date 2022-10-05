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Автопром Машиностроение

Продажи АвтоВАЗа выросли на 20%

ТОЛЬЯТТИ. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АвтоВАЗ в сентябре продал 20 641 автомобиль LADA, что на 14,1% выше, чем в августе, и на 20,1% выше, чем результат сентября 2021 г., сообщает пресс-служба предприятия.

Продажи легковых модификаций Granta в сентябре 2022 г. составили 13 421 автомобиль. Это наиболее высокий показатель в 2022 г., кроме того, данный результат на 245,4% выше, чем итоги продаж модели в сентябре 2021 г., и на 15,9% выше, чем в августе текущего года.

NIVA Legend также продемонстрировала рекордную динамику — в сентябре текущего года было реализовано 2133 автомобиля. При этом NIVA Legend стала второй моделью по объемам продаж после Granta, улучшив свои результаты на 315,8% к сентябрю 2021 г. и на 19,7% к августу 2022 года.

Позитивными показателями продаж в сентябре 2022 г. отметилась и NIVA Travel: дилерами по всей стране было продано 1306 автомобилей (+28,4% к сентябрю прошлого года и +139,6% к августу 2022 года).

"Рост продаж в последние два месяца свидетельствует о высокой эффективности государственных программ льготного автокредитования: сегодня более 60% розничных продаж осуществляются с использованием этих инструментов. АвтоВАЗ делает все возможное, чтобы обеспечить наших клиентов самыми востребованными моделями Lada в бесперебойном режиме и внимательно следит за тенденциями развития рынка", — заявил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

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