Продажи АвтоВАЗа выросли на 20%

АвтоВАЗ в сентябре продал 20 641 автомобиль LADA, что на 14,1% выше, чем в августе, и на 20,1% выше, чем результат сентября 2021 г., сообщает пресс-служба предприятия.

Продажи легковых модификаций Granta в сентябре 2022 г. составили 13 421 автомобиль. Это наиболее высокий показатель в 2022 г., кроме того, данный результат на 245,4% выше, чем итоги продаж модели в сентябре 2021 г., и на 15,9% выше, чем в августе текущего года.

NIVA Legend также продемонстрировала рекордную динамику — в сентябре текущего года было реализовано 2133 автомобиля. При этом NIVA Legend стала второй моделью по объемам продаж после Granta, улучшив свои результаты на 315,8% к сентябрю 2021 г. и на 19,7% к августу 2022 года.

Позитивными показателями продаж в сентябре 2022 г. отметилась и NIVA Travel: дилерами по всей стране было продано 1306 автомобилей (+28,4% к сентябрю прошлого года и +139,6% к августу 2022 года).

"Рост продаж в последние два месяца свидетельствует о высокой эффективности государственных программ льготного автокредитования: сегодня более 60% розничных продаж осуществляются с использованием этих инструментов. АвтоВАЗ делает все возможное, чтобы обеспечить наших клиентов самыми востребованными моделями Lada в бесперебойном режиме и внимательно следит за тенденциями развития рынка", — заявил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.