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"Открытие Авто": в августе на покупку новых автомобилей россияне потратили на 19% больше, чем в июле, - 84 млрд рублей

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие")* и аналитическое агентство "АВТОСТАТ" провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость** по итогам августа 2022 года. Согласно результатам исследования, в последний летний месяц россияне потратили на покупку машин 84,1 млрд рублей. Это на 19% больше, чем месяцем ранее (в июле - 70,6 млрд рублей), и на 65% меньше, чем в августе 2021 года (243,5 млрд рублей). При этом в августе нынешнего года было реализовано 40,9 тыс. новых легковых автомобилей - на 27% больше результата июля (32,1 тыс. штук).

Рост продаж новых машин, как правило, приводит к увеличению затрат на их покупку, но этот процесс затрагивает не всех участников рынка. Так, в августе по сравнению с июлем упали затраты россиян на покупку автомобилей европейских и премиальных марок. В то же время сильнее всего они выросли у отечественных брендов. Также стоит отметить, что больше всего денег в конце лета было потрачено на автомобили сегмента SUV и "китайцев".

Доля премиум-сегмента впервые опустилась ниже 10%

В августе доля премиальных автомобилей в структуре финансовой емкости составила 8%. Таким образом, этот показатель впервые опустился ниже отметки в 10%. Жители России в последний месяц лета приобрели около 1 тыс. новых машин премиум-сегмента (на 12% меньше, чем в июле), потратив на это 6,4 млрд рублей (-11%).

Соответственно, доля автомобилей массового сегмента составила 92%, также впервые преодолев барьер в 90%. Объем их реализации в августе составил 39,9 тыс. единиц (+29% к июлю), а затраты на покупку достигли 77,7 млрд рублей (+22%).

"Китайцы" снова заработали больше всех

Уже третий месяц подряд больше всего денег россияне тратят на покупку машин китайских марок. Так, в августе было куплено 10,1 тыс. новых автомобилей из КНР за 30,6 млрд рублей (36% от общих затрат).

Второе место сохраняют корейские автопроизводители с результатом 20,2 млрд рублей и долей 24%. Их продажи в последний месяц лета составили 6,9 тыс. единиц.

На третью позицию поднялись российские марки, на которые было потрачено 16,6 млрд рублей (доля в финансовой емкости - 20%). При этом в августе больше всего было реализовано именно отечественных автомобилей (18,5 тыс. штук), но из-за самой низкой средневзвешенной цены в деньгах они уступают "китайцам" и "корейцам".

Оставшиеся затраты приходятся на европейские (10,4 млрд рублей), японские (5,9 млрд рублей) и американские (0,3 млрд рублей) бренды.

Отдельно стоит отметить, что в августе выросли затраты по всем маркам, кроме японских (-7% к июлю). А вот сильнее других они увеличились у российских брендов (+68%).

Кроссоверы и внедорожники не уступают никому

Сегмент SUV по-прежнему собирают больше всего денег с российских покупателей. В конце лета жители нашей страны стали обладателями 19,9 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, потратив на них 56,3 млрд рублей. Таким образом, на долю SUV в августе пришлось 49% от общих продаж и 67% всех затраченных средств (53% и 68% по итогам июля, соответственно).

Второе место на российском рынке сохраняют автомобили В-класса. Так, за весь август было реализовано 17,2 тыс. новых таких машин на сумму 17,3 млрд рублей. Доля этого сегмента составила 42% по объему реализации и 21% - по деньгам (месяцем ранее - 37% и 18%, соответственно).

Как итог, на долю этих двух сегментов (SUV и B) пришлось 91% от общего объема продаж и 88% всей финансовой емкости рынка. И если за месяц затраты на покупку кроссоверов и внедорожников увеличились на 17%, то машин В-класса - на 37%. Доля всех остальных сегментов в августе составила 9% в объеме реализации и 12% от всех затраченных средств.

"Драйвером роста финансовой емкости рынка остаются сегодня китайские и российские автопроизводители. В августе на них суммарно пришлось 70% всех проданных автомобилей и свыше половины потраченных денег. Если "китайцы" не поддерживают антироссийские санкции и продолжают поставки своей продукции на наш рынок, то АВТОВАЗ в течение лета возобновил производство автомобилей семейства LADA Granta и Niva, на которые к тому же распространяются условия программ господдержки. При этом отечественный производитель в основном играет в В-классе, а китайские - среди SUV. Львиная доля затрат россиян приходится на эти два сегмента", - отмечают в пресс-службе "Открытие Авто".

"Падение затрат на покупку европейских и премиальных автомобилей - это звенья одной цепи. Премиум-сегмент более чем наполовину состоит из европейских марок, которые присоединились к антироссийским санкциям и прекратили поставки машин. В этом их поддержали японские и американские компании, дела у которых тоже складываются далеко не лучшим образом. Обидно за корейских производителей, которые не поддерживают санкции, но из-за проблем с логистикой комплектующих вынуждены были остановить производство в России. Хотя имеющийся модельный ряд Hyundai и Kia, который пользовался большой популярностью у россиян, определенно мог быть востребован и сейчас. Пока же им приходится распродавать складские запасы и задействовать механизм параллельного импорта", - объясняют в пресс-службе аналитического агентства "АВТОСТАТ".

*"Открытие Авто" - блок автобизнеса банка "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к "ФК Открытие" 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и объему выдач автокредитов. Партнерская сеть превышает 3,9 тысяч автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты "Открытие Авто" выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. 5 из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.

** Финансовая емкость - сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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