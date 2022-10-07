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Экономика и бизнес

"Жигулевская долина" вновь признана одним из лучших технопарков России

МОСКВА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Технопарк "Жигулевская долина" в очередной раз подтвердил свою эффективность, войдя в ТОП-3 лучших технопарков России. Об этом стало известно на форуме "Инфраструктура инноваций", который состоялся на днях в Москве.

Форум стал единой площадкой для общения и обмена опытом между основателями технологических стартапов, представителями органов власти, руководителями технопарков России и другими ключевыми игроками из сферы инноваций. На мероприятии обсудили, как технопарки помогают своим резидентам расти в новых условиях, выходить на новые рынки и реализовывать потенциально успешные идеи.
В рамках Форума состоялась презентация VIII национального рейтинга технопарков Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Рейтинг проводится ежегодно среди всех технопарков страны.
"Жигулевская долина" вновь признана одним из лучших технопарков России. Мы благодарны нашим федеральным коллегам за столь высокую оценку деятельности управленческой команды региона во главе с губернатором Дмитрием Азаровым, работы управляющей компании технопарка "Жигулевская долина". Сегодня на площадке технопарка реализуется свыше 270 проектов. И мы в ежедневном режиме создаем необходимые для развития инновационных стартапов условия, наращиваем число новых резидентов, помогаем им оперативно выводить свои продукты на рынок, находить клиентов и инвесторов, участвовать в конкурсах и привлекать федеральное финансирование", - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По словам директора АКИТ Андрея Шпиленко, методика проведения исследования и его структура в 2022 году кардинально изменились. В предыдущих национальных рейтингах учитывались в основном статистические данные: определялись наиболее эффективные управляющие компании технопарков, площадки с развитой инфраструктурой для развития высокотехнологичных компаний, выявлялись и тиражировались лучшие практики управления технопарками.

С 2022 г. АКИТ РФ позиционирует Национальный рейтинг технопарков как путеводитель для инвесторов с информацией о наиболее инвестиционно привлекательных площадках для освоения выпуска промышленной продукции. Национальный рейтинг поможет инвесторам наиболее качественно и быстро реализовывать свои проекты.

На участие в рейтинге было подано 133 заявки от технопарков РФ, из них 33 инновационных площадки из 21 региона были допущены в рейтинг. Технопарк "Жигулевская долина" вошел в тройку лидеров, показав результат в I Группе (А+) - "Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка", уступив лишь двум столичным технопаркам "ЭЛМА" и "Полюс".

На пленарной сессии директор управляющей компании технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко рассказал о том, как тольяттинскому технопарку удается из года в год оставаться в лидерах национальных рейтингов, а также поделился опытом выстраивания стратегии развития инноваций в регионе и принципами работы экосистемы "Жигулевская долины".

"Тесное взаимодействие с нашими коллегами из особых экономических зон и промтехнопарков нашего региона позволяют нам получить дополнительный поток R& D-компаний от индустриальных производств. Прямой контакт с ведущими вузами региона дает нам доступ к лучшим научным командам, многие из которых генерируют идеи, которые впоследствии становятся стартапами и вливаются в ряды резидентов технопарка. Работа с крупными индустриальными партнерами, фондами и инструментами поддержки предпринимательства позволяет выстраивать своеобразные мостики между инновационными компаниями, крупным бизнесом и госсектором", - отметил Александр Сергиенко.

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для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

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С меня и моей семьи этот весёлый регоператор пытается получить за свои "услуги" в 6 раз больше, чем фактически мы производим мусора. Продолжаем судиться, деньги они получат только через суд. Если смогут получить за прошедший период, за следующий придется так же получать через суд. Вся эта затея - чистейшей воды узаконенная коррупция и произвол. Офшорная затея для доения народа. Желаем этой "компании" обанкротиться и уступить место реальным людям с небандитскими понятиями и совестью.

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