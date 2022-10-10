Новую школу в Октябрьском районе Самары обещает возвести застройщик

ООО СК "Самара-Еврострой" обещает сделать новую школу в районе ул. Корабельной и 3-го Проезда. Здание будет рассчитано на 150 школьных мест и 80 дошкольных.
На нехватку школ и садиков здесь жаловались местные жители.
"Сейчас на участке возводит высотки СК "Самара-Еврострой", которая связана с "Трансгрузом". Но школ и детсадов в районе не хватает. Тем более, когда высотки будут заселены, может возникнуть социальный взрыв. И не ясно, выполнит ли обещание построить объект застройщик", — рассказал местный житель Дмитрий.
Как сообщил гендиректор "Самара-Еврострой" Андрей Видманов, строительство трехэтажной школы действительно предусмотрено.
"Школу мы построим за свои деньги с последующей передачей. У нас будет техническое задание, мы будем проектировать здание учреждения и совместно с городом определять механизм передачи", — сообщил Видманов.
Позже, впрочем, он оговорился, что школу предполагалось продать городу. У жителей при этом возник вопрос — удастся ли купить школу за счет бюджета или ее могут сделать частной, формально выполнив нормативы по созданию мест для учеников, предусмотренные законодательством при строительстве.
В результате горожане обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну. В приемной парламентария прошла встреча обеспокоенных родителей и представителей застройщика. Последний обещал проговорить с компаньонами механизм передачи школы городу.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.