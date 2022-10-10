Новую школу в Октябрьском районе Самары обещает возвести застройщик

ООО СК "Самара-Еврострой" обещает сделать новую школу в районе ул. Корабельной и 3-го Проезда. Здание будет рассчитано на 150 школьных мест и 80 дошкольных.

На нехватку школ и садиков здесь жаловались местные жители.

"Сейчас на участке возводит высотки СК "Самара-Еврострой", которая связана с "Трансгрузом". Но школ и детсадов в районе не хватает. Тем более, когда высотки будут заселены, может возникнуть социальный взрыв. И не ясно, выполнит ли обещание построить объект застройщик", — рассказал местный житель Дмитрий.

Как сообщил гендиректор "Самара-Еврострой" Андрей Видманов, строительство трехэтажной школы действительно предусмотрено.

"Школу мы построим за свои деньги с последующей передачей. У нас будет техническое задание, мы будем проектировать здание учреждения и совместно с городом определять механизм передачи", — сообщил Видманов.

Позже, впрочем, он оговорился, что школу предполагалось продать городу. У жителей при этом возник вопрос — удастся ли купить школу за счет бюджета или ее могут сделать частной, формально выполнив нормативы по созданию мест для учеников, предусмотренные законодательством при строительстве.

В результате горожане обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну. В приемной парламентария прошла встреча обеспокоенных родителей и представителей застройщика. Последний обещал проговорить с компаньонами механизм передачи школы городу.