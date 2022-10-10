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Муниципалитеты Власть и политика

Главой Октябрьского района Самары избран Сергей Радько

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 10 октября, совет районных депутатов Октябрьского внутригородского района Самары выбрал главу района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Им стал Сергей Олегович Радько, сообщают в телеграм-канале главы Самары.

Фото: t.me/e_lapushkina/433

"Очень надеюсь, что в работе здесь Сергей Олегович проявит свои лучшие качества. Район большой, есть и сложные задачи, для решения которых нужен нестандартный подход. Рассчитываю, что Сергей Олегович сразу же включится в работу: сейчас на завершающем этапе процесс подключения отопления с адресной отработкой со стороны районных администраций. Скоро начнется зимний период, который от глав районов требует постоянной включенности, внимания и готовности всегда быть на связи с людьми", - отметила Елена Лапушкина.

Мэр выразила уверенность, что "вместе с командой администрации Октябрьского района и активными жителями все вопросы будут успешно решаться", поздравила Радько с новым назначением и пожелала ему успехов в работе.

Напомним, администрацию Октябрьского района весной 2022 года покинул прежний глава Александр Кузнеуолв, ставший мэром Чапаевска, врио главы исполнял Георгий Выводцев.

Радько Сергей Олегович родился 29 сентября 1979 года в поселке Тимашево Кинель-Черкасского района. В 2002 году окончил Самарскую ГСХА по специальности "Зоотехния", в 2013 году - Самарский институт управления по специальности "Менеджер организации". Был главой сельского поселения Ерзовка (2004 - 2010), председателем Собрания представителей Кинель-Черкасского района (2010 - 2014), главой администрации сельского поселения Кинель-Черкассы (2014 - 2015). В начале 2016 года исполнял должность заместителя главы района, а 24 марта того же года был избран главой Кинель-Черкасского района сроком на пять лет. 18 марта этого года досрочно покинул этот пост. Также работал заместителем министра сельского хозяйства, руководителем департамента растениеводства, механизации и мелиорации Самарской области. В мае 2022 года был командирован в город Снежное Донецкой Народной Республики для оказания помощи в восстановлении и развитии города, где с июня по октябрь 2022 года занимал пост первого заместителя главы города Снежное.

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