Главой Октябрьского района Самары избран Сергей Радько

В понедельник, 10 октября, совет районных депутатов Октябрьского внутригородского района Самары выбрал главу района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Им стал Сергей Олегович Радько, сообщают в телеграм-канале главы Самары.

"Очень надеюсь, что в работе здесь Сергей Олегович проявит свои лучшие качества. Район большой, есть и сложные задачи, для решения которых нужен нестандартный подход. Рассчитываю, что Сергей Олегович сразу же включится в работу: сейчас на завершающем этапе процесс подключения отопления с адресной отработкой со стороны районных администраций. Скоро начнется зимний период, который от глав районов требует постоянной включенности, внимания и готовности всегда быть на связи с людьми", - отметила Елена Лапушкина.

Мэр выразила уверенность, что "вместе с командой администрации Октябрьского района и активными жителями все вопросы будут успешно решаться", поздравила Радько с новым назначением и пожелала ему успехов в работе.

Напомним, администрацию Октябрьского района весной 2022 года покинул прежний глава Александр Кузнеуолв, ставший мэром Чапаевска, врио главы исполнял Георгий Выводцев.