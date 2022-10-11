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Муниципалитеты Власть и политика

Депутаты городской думы вносят изменения в бюджет Самары

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В городской думе обсудили очередной пакет поправок в главный финансовый документ областной столицы. Необходимость внесения изменений обусловлена поступлением средств из вышестоящих бюджетов, увеличением расходов на текущий год и перераспределением средств.

Фото: Фото предоставлено думой г.о. Самара

Вопрос обсуждали на заседании комитета по бюджету, налогам и экономике. Депутаты одобрили пакет поправок в бюджет 2022 года и на плановый период 2023–2024 годов и рекомендовали их к принятию на очередном заседании городской думы.

Парламентарии учли поступление в городскую казну средств вышестоящих бюджетов в сумме 120,8 млн рублей. Основная часть этих денег пойдет на решение таких первостепенных задач, как приобретение квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реконструкцию сетей дождевой канализации в поселке Управленческий, строительство очистных сооружений дождевой канализации в Коптевом овраге и другие.

Кроме того, будут перераспределены средства внутри бюджета: 802,2 млн рублей в нынешнем году, на 161,8 млн — в следующем и на 105,3 млн рублей — в 2024 году. Средства направят на увеличение зарплат педагогам дополнительного образования и капитальный ремонт этих учреждений, их оснащение пищеблоками. Увеличены также затраты на компенсацию потерь в связи с перевозкой общественным транспортом льготных категорий граждан. Выделены деньги и на финансовое оздоровление муниципальных предприятий, благоустройство городских районов и ремонт фонтана на площади Памяти и другие вопросы.

Председатель гордумы Алексей Дегтев отметил, что затраты, которые несет в этом году бюджет Самары, носят социально значимый характер.

Более подробный материал с заседания комитета читайте в новом номере газеты "Волжская коммуна" в среду, 12 октября.

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