Старшеклассникам Самарской области рассказали, как защитить гаджет от кибератак

В регионе впервые прошел областной онлайн-урок по киберграмотности для учеников 9-11 классов. В роли организаторов межведомственного просветительского проекта выступило отделение Самара Волго-Вятского ГУ Банка России и министерство образования и науки Самарской области.

К уроку подключились 117 школ региона. Учителями стали эксперты банка, регионального минфина, УФНС РФ по Самарской области, областного ГУ МВД. Они объяснили правила защиты денег от мошенников: как распознавать фишинговые сайты, как уберечь свой гаджет от кибератак и какие данные нужно держать в секрете.

"Современные молодые люди — активные пользователи интернета, социальных сетей. Этим пользуются мошенники, чтобы выманить у них деньги или персональные данные. Важно, чтобы молодежь знала основные правила кибербезопасности и критически относилась к любой информации в интернете", — рассказала управляющий отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова.

Начальник отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области Виталий Буренков обратил внимание, что молодежь чаще всего сталкивается с мошенниками при онлайн-покупках.

"В большинстве случаев в полицию обращаются потерпевшие, которые сделали полную предоплату за товар, а продавец перестал выходить на связь. Обращаю внимание, что нельзя переводить деньги, не получив товар, а также не стоит переходить по незнакомым ссылкам от продавца. Так можно попасть на фишинговый сайт, на котором происходит кража персональной информации", — рассказал Виталий Буренков.

Кроме того, экономические эксперты напомнили жителям о запрете сообщать посторонним конфиденциальные данные и не вводить их на незнакомых сайтах.