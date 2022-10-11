Старшеклассникам Самарской области рассказали, как защитить гаджет от кибератак

В регионе впервые прошел областной онлайн-урок по киберграмотности для учеников 9-11 классов. В роли организаторов межведомственного просветительского проекта выступило отделение Самара Волго-Вятского ГУ Банка России и министерство образования и науки Самарской области.
К уроку подключились 117 школ региона. Учителями стали эксперты банка, регионального минфина, УФНС РФ по Самарской области, областного ГУ МВД. Они объяснили правила защиты денег от мошенников: как распознавать фишинговые сайты, как уберечь свой гаджет от кибератак и какие данные нужно держать в секрете.
"Современные молодые люди — активные пользователи интернета, социальных сетей. Этим пользуются мошенники, чтобы выманить у них деньги или персональные данные. Важно, чтобы молодежь знала основные правила кибербезопасности и критически относилась к любой информации в интернете", — рассказала управляющий отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова.
Начальник отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области Виталий Буренков обратил внимание, что молодежь чаще всего сталкивается с мошенниками при онлайн-покупках.
"В большинстве случаев в полицию обращаются потерпевшие, которые сделали полную предоплату за товар, а продавец перестал выходить на связь. Обращаю внимание, что нельзя переводить деньги, не получив товар, а также не стоит переходить по незнакомым ссылкам от продавца. Так можно попасть на фишинговый сайт, на котором происходит кража персональной информации", — рассказал Виталий Буренков.
Кроме того, экономические эксперты напомнили жителям о запрете сообщать посторонним конфиденциальные данные и не вводить их на незнакомых сайтах.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.