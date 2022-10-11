В Тольятти пройдет юбилейная спартакиада боевых искусств "Непобедимая Держава"

С 21 октября по 7 ноября в Самарской области пройдет юбилейная XV спартакиада боевых искусств "Непобедимая Держава" 2021/2022 - культурно-спортивное мероприятие по единоборствам в области детского и юношеского спорта.

Ежегодно в спартакиаде соревнуются около семи с половиной тысяч спортсменов более чем из сорока регионов Российской Федерации, а также иностранные участники - всего более четырех десятков спортивных дисциплин.

За поединками единоборцев традиционно наблюдают свыше шести тысяч зрителей. В этом году состязания пройдут на площадках восьми спортивных учреждений: основная часть - на арене универсального спорткомплекса "Олимп", отдельные турниры в ДС "Волгарь", ФОКах "Союз" и "Дворец Боевых Искусств", в Центрах "Гранит" и "Венец", спортивных и актовых залах ТГУ и ЦСК ВВС.

Также в рамках Спартакиады боевых искусств "Непобедимая Держава" пройдут традиционные будо-шоу, мастер-классы и круглые столы.

Мероприятие проходит под эгидой Российского Союза боевых искусств и входит в Единый календарный план спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации.

Отметим, что Самарская область является регионом, в котором созданы и продолжают реализовываться инфраструктурные спортивные проекты, благодаря которым создаются необходимые условия для проведения спортивных мероприятий различного уровня: регионального, общероссийского, международного.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно обозначал приоритеты работы областного правительства в сфере спорта: это развитие массового и детского спорта, повышение доступности занятий спортом и ведения здорового образа жизни для всех возрастных категорий граждан, а также создание необходимых условий для развития спорта высших достижений.

В 2021 году, несмотря на действующие ограничения, связанные с распространением COVID-19, на территории Самарской области состоялось более 1000 спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, что помогает создавать условия для развития не только физической культуры и спорта, но и событийного туризма в Самарской области.