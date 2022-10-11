В Самаре пройдет творческая встреча с актером Андреем Мерзликиным

Во вторник, 11 ноября, в ЦРК "Художественный" запланирована творческая встреча в формате "вопрос-ответ" с актером Андреем Мерзликиным (16+).
Андрей Мерзликин приедет в Самару представлять второй сезон сериала "И снова здравствуйте!" режиссера Егора Чичканова. В сериале он сыграл бизнесмена-бандита, которого постоянно убивают, но одержимый идеей мщения, тот всегда восстает из мертвых, а помогает ему в этом студент-медик Артем.
Режиссер Егор Чичканов известен по работе над сценарием нескольких частей фильма "Елки", а также как режиссер сериала "Нина", фильма-альманаха "Русское краткое" и других. Чичканов родился в Самаре, поэтому премьера в родном городе всегда проходит с особыми гостями.
Андрей Мерзликин завоевал популярность благодаря активному участию в кино и сериалах. Так, зрители его могут помнить по ролям в фильмах "Бумер", "Триггер", "Брестская крепость", "Крик совы" и многим другим.
Организаторы мероприятия в Самаре обещают, что актер поделится уникальными видеоматериалами и эксклюзивными историями со съемок, а также постарается ответить на все вопросы из зрительного зала. Встреча начнется в 19:00. Билеты на мероприятие уже в открытой продаже. Цена билета — 800 рублей.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?