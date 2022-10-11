В Самаре пройдет творческая встреча с актером Андреем Мерзликиным

Во вторник, 11 ноября, в ЦРК "Художественный" запланирована творческая встреча в формате "вопрос-ответ" с актером Андреем Мерзликиным (16+).

Андрей Мерзликин приедет в Самару представлять второй сезон сериала "И снова здравствуйте!" режиссера Егора Чичканова. В сериале он сыграл бизнесмена-бандита, которого постоянно убивают, но одержимый идеей мщения, тот всегда восстает из мертвых, а помогает ему в этом студент-медик Артем.

Режиссер Егор Чичканов известен по работе над сценарием нескольких частей фильма "Елки", а также как режиссер сериала "Нина", фильма-альманаха "Русское краткое" и других. Чичканов родился в Самаре, поэтому премьера в родном городе всегда проходит с особыми гостями.

Андрей Мерзликин завоевал популярность благодаря активному участию в кино и сериалах. Так, зрители его могут помнить по ролям в фильмах "Бумер", "Триггер", "Брестская крепость", "Крик совы" и многим другим.

Организаторы мероприятия в Самаре обещают, что актер поделится уникальными видеоматериалами и эксклюзивными историями со съемок, а также постарается ответить на все вопросы из зрительного зала. Встреча начнется в 19:00. Билеты на мероприятие уже в открытой продаже. Цена билета — 800 рублей.