Школьникам Самарской области рассказали о значении Дня отца

В понедельник, 10 октября, школьники Самарской области в рамках проекта "Разговор о важном" на уроках узнали об истории и значении Дня отца, который официально был утвержден указом президента России в прошлом году. Проект реализуется в нашей стране с 5 сентября 2022 года по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации.
В ходе занятия-рассуждения старшеклассникам рассказали, почему этот день приобрел официальный статус и получил название "День отца". На примере реальных героев, высказываний известных деятелей и пословиц со школьниками обсудили понимание роли отца в семье, а также влияние родителя на формирование личности ребенка.
"Я считаю, что День отца - важная и актуальная тема, ведь мальчики перенимают привычки именно от своих пап. Мой отец служит для меня примером, к нему я стараюсь всегда прислушиваться, советуюсь с ним, - рассказал ученик 8 класса сызранской школы №19 Вячеслав Бредихин.
"Отец, отчество, отечество... Мне кажется, что очень важно, чтобы наши дети выстраивали вот такую несложную, но крайне значимую и символичную цепочку. Любовь к Родине начинается с уважения к родителям, с семейных ценностей. Убежден, патриотизму научить нельзя - можно воспитать человека, радеющего о своей Отчизне. Отчасти на это направлен проект "Разговор о важном", - отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. - Хочу подчеркнуть, не лекция, не семинар, не урок, а именно разговор. Для моих коллег-педагогов это возможность услышать детей и понять, что их волнует. Уверен, они ею непременно воспользуются".
Занятия в рамках проекта "Разговор о важном" проходят по понедельникам после ставшей доброй традицией торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна России. Всего запланировано 34 урока в течение учебного года, следующий будет посвящен Дню музыки.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.