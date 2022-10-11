Школьникам Самарской области рассказали о значении Дня отца

В понедельник, 10 октября, школьники Самарской области в рамках проекта "Разговор о важном" на уроках узнали об истории и значении Дня отца, который официально был утвержден указом президента России в прошлом году. Проект реализуется в нашей стране с 5 сентября 2022 года по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации.

В ходе занятия-рассуждения старшеклассникам рассказали, почему этот день приобрел официальный статус и получил название "День отца". На примере реальных героев, высказываний известных деятелей и пословиц со школьниками обсудили понимание роли отца в семье, а также влияние родителя на формирование личности ребенка.

"Я считаю, что День отца - важная и актуальная тема, ведь мальчики перенимают привычки именно от своих пап. Мой отец служит для меня примером, к нему я стараюсь всегда прислушиваться, советуюсь с ним, - рассказал ученик 8 класса сызранской школы №19 Вячеслав Бредихин.

"Отец, отчество, отечество... Мне кажется, что очень важно, чтобы наши дети выстраивали вот такую несложную, но крайне значимую и символичную цепочку. Любовь к Родине начинается с уважения к родителям, с семейных ценностей. Убежден, патриотизму научить нельзя - можно воспитать человека, радеющего о своей Отчизне. Отчасти на это направлен проект "Разговор о важном", - отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. - Хочу подчеркнуть, не лекция, не семинар, не урок, а именно разговор. Для моих коллег-педагогов это возможность услышать детей и понять, что их волнует. Уверен, они ею непременно воспользуются".

Занятия в рамках проекта "Разговор о важном" проходят по понедельникам после ставшей доброй традицией торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна России. Всего запланировано 34 урока в течение учебного года, следующий будет посвящен Дню музыки.