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Открылась регистрация на новый сезон акселератора SberStudent

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стартовал прием заявок в акселератор SberStudent для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. Подать заявку можно до 13 ноября 2022 года. Участники обучатся основам предпринимательства и получат первые бизнес-результаты: продажи, предзаказы, договоренности о пилотировании и MVP (минимально жизнеспособный продукт), а также преференции при обучении в вузе. Акселератор бесплатный и доступен всем желающим, для регистрации не нужен готовый бизнес-продукт или идея.

Проект проходит в два этапа. Первый этап — 20 обучающих онлайн-модулей по созданию и запуску продукта: введение в предпринимательство, знакомство с индустриями и технологиями, поиск идеи, дизайн-мышление, оценка бизнес-возможностей, архитектура бизнес-модели, стратегия выхода на рынок, планирование, публичные выступления, переговоры с потенциальными клиентами и инвесторами и так далее. Второй — взаимодействие в команде: участники объединяются вокруг наиболее перспективных идей и дорабатывают собственные проекты под руководством менторов.

Дополнительно участники могут выбрать один из отраслевых треков, где им будут доступны дополнительные обучающие материалы и консультации профильных экспертов:

— искусственный интеллект — с Академией искусственного интеллекта (совместный проект Сбербанка и благотворительного фонда "Вклад в будущее");

— наука, медицина, образование и искусство — с Российским обществом "Знание";

— метавселенные — с Sber AR/VR Lab;

— web 3.0 — с Лабораторией блокчейн Сбербанка.

Лучшие команды представят свои решения на демо-дне, где их оценят топ-менеджеры Сбера и крупнейших корпораций, ректоры вузов и бизнес-ангелы. Победители и призеры получат гранты от партнера акселератора Moscow Seed Fund, а также поддержку команды акселератора в продвижении проекта и коммуникациях с инвесторами и заказчиками даже после завершения программы.

Кроме того, SberStudent входит в перечень утвержденных министерством науки и высшего образования РФ мероприятий на 2023/24 учебный год. Победители и призеры таких мероприятий могут претендовать на грант президента России — ежемесячные выплаты во время обучения в магистратуре.

"За два года через акселератор технологических стартапов SberStudent прошли 40 тысяч студентов, аспирантов, научных сотрудников и преподавателей из 1000 вузов со всей страны. Мы помогаем им научиться генерировать бизнес-идеи, работать в команде, привлекать клиентов, действовать проактивно и достигать результата. А это дает людям новые возможности для личностного и профессионального роста и, как следствие, новые разработки и новые рабочие места", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Акселератор SberStudent позволяет студентам разрабатывать актуальные проекты и получать советы от ведущих практикующих экспертов Сбера. Это именно тот формат образования, который ориентирован как на развитие профессиональных компетенций, так и "мягких" навыков, которые позволяют работать в команде, ориентироваться в меняющихся условиях, развивать коммуникативные и презентационные навыки. В Поволжье студенческий акселератор Сбера пользуется популярностью, только в прошлом сезоне на него было подано более 2000 заявок", — прокомментировал председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Напомним, что 11 октября в Самаре проходит региональный демо-день школьного акселератора проектов Сбера и акселератора SberStudent для студентов, на котором авторы проектов презентуют свои стартапы. По итогам их выступлений будут определены лучшие команды, претендующие на выступление на суперфинале в Москве.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Анна Постникова 10 августа 2022 07:17 Сбер увеличил лимит рассрочки для B2B-покупок на маркетплейсах до 3 млн рублей

это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто

Кристина Красилова 01 августа 2022 17:53 Клиенты ЮMoney могут платить смартфоном по QR-коду Сбера

Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

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