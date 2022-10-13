В Тольятти пройдут Всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

С 4 по 7 ноября в тольяттинском ледовом Дворце спорта "Лада-Арена" пройдет один из самых масштабных турниров по каратэ "Кубок Дружбы". Более 2 тыс. участников из 30 регионов России, а также спортсмены из Армении, Казахстана и ряда других стран будут демонстрировать свое мастерство.

Поединки пройдут одновременно на восьми татами. Будет разыграно 62 комплекта медалей. Финалисты в самых престижных весовых категориях кумитэ от 18-ти лет и старше и категориях ката от 16-ти лет и старше получат денежные призы. Среди участников - сильнейшие бойцы России, в том числе, заслуженный мастер спорта России, тольяттинка Анна Чернышева.

Напомним, что постоянную площадку для проведения турнира - "Ладу-Арену" - Кубок получил в 2019 году, благодаря объединению усилий областного правительства, регионального министерства спорта и самарской областной федерации каратэ. Из года в год, начиная с первого "Кубка Дружбы" в 2011 году, количество участников турнира росло, что требовало расширения возможностей соревновательной и разминочной зон, увеличения числа площадок и зрительских мест. ЛДС "Лада-Арена" помог решить все поставленные задачи, турнир продолжает развиваться, увеличивается количество участников, расширяется география принимающих участие спортсменов.

Масштабная многоплановая работа, проводимая областным правительством в сфере физической культуры и спорта, во главе с губернатором Дмитрием Азаровым дает ощутимые результаты. Специалисты отмечают постоянный рост за последние пять лет мастерства ведущих спортсменов Самарской губернии, увеличение количества людей, вовлеченных в спорт и ЗОЖ, увеличение количества спортивных мероприятий, проводимых на территории Самарской области.

Так, по итогам 2021 года доля населения Самарской области, привлеченного к занятиям физической культурой и спортом в, составила 49,7%, что выше планового значения на 3,3 процентных пункта. Самарскими спортсменами по итогам года было завоевано 1680 медалей.

Во многом растущую популярность спорта в регионе определяет также креативный стратегический подход к решению вопроса комплексного развития спорта в губернии, когда турниры проходят не просто в формате спортивного состязания, но также получают дополнительные слагаемые в виде форумов, мастер-классов, розыгрышей призов среди гостей.

Так, почетным гостем турнира "Кубок Дружбы"-2022 станет чемпионка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Йована Прекович из Сербии. Вместе с тренером сборной команды Сербии Роксандой Атанасовой она проведет 3–4 ноября в "Лада-Арене" учебно-тренировочный семинар по кумитэ. Параллельно учебно-тренировочный семинар по ката будет вести тренер сборной команды России, судья международной категории EKF, WKF Алексей Нуркенов. Также будет организован судейский семинар под руководством рефери международной категории Kumite Referee A EKF, Kumite Judge B WKF Даниила Чекменева.