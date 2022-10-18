Банк "Открытие": жители ПФО назвали недвижимость, золото и вклады самыми перспективными инвестиционными инструментами

Вклады и накопительные счета остаются самыми популярными инвестиционными инструментами в Приволжском федеральном округе — их используют больше половины жителей.

Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь". Отношение большинства жителей округа к инвестициям за последний год не изменилось. 42% не инвестировали раньше и не инвестируют сейчас. 24% инвестировали раньше и продолжают это делать.

Среди тех, у кого инвестиционное поведение за последний год изменилось, 15% раньше инвестировали, а теперь прекратили. 18%, напротив, раньше не пользовались инвестиционными продуктами, но начали делать это в последний год. Самыми популярными инвестиционными инструментами у жителей нашего округа остаются вклады и накопительные счета: ими пользовались раньше или пользуются сейчас 52%. 23% опрошенных имеют опыт инвестиций в акции и облигации, 19% — в недвижимость, 12% — в продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни, 11% — в золото и драгоценные камни, 10% — в иностранную валюту.

При этом 27% не пользуются сберегательными инвестиционными инструментами. Отвечая на открытый вопрос о наиболее перспективных инвестиционных инструментах в нынешней ситуации (можно было давать более одного варианта ответа), респонденты чаще всего называли недвижимость (49%), золото и драгоценные камни (31%), вклады и накопительные счета (26%), акции и облигации (17%). По мнению 20% опрошенных, перспективных инструментов для сбережений и инвестиций сейчас нет. Несмотря на глобальную неопределенность, 67% жителей ПФО готовы продолжать инвестировать в России: из них точно готовы 16% и скорее готовы 51%. Не готовы инвестировать 3%, еще 30% затруднились с ответом.

Из тех, кто инвестируют деньги сейчас, 38% вкладываются в банковские депозиты, 23% в недвижимость, 19% в акции и облигации, 14% в золото или драгоценные камни. В иностранные валюты "дружественных" стран (юань, индийская рупия, дирхам Объединенных Арабских Эмиратов) инвестируют лишь 3%. При этом 35% сообщили, что не инвестируют или не имеют на это денег.

*Опрос проведен банком "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь" 10–15 октября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.