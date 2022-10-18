Владимир Путин высоко оценил работу Самарской области по поддержке рынка труда

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Одним из вопросов для обсуждения стала ситуация на рынке труда, поддержка занятости и создание новых рабочих мест в регионе.

В нынешних экономических условиях ситуация на рынке труда, благосостояние и финансовая стабильность жителей Самарской области находятся в сфере особого внимания региональных властей.

"Конечно же, в период несправедливых санкций, этого мощнейшего санкционного удара, мы в первую очередь обращали внимание на уровень занятости населения, - сообщил главе государства Дмитрий Азаров, докладывая о социально-экономическом развитии Самарской области. - Если в апреле-мае индекс промышленного производства значительно снижался, то сейчас можно сказать, что экономика адаптировалась. Мы фактически уже вышли на восстановление позиций 2021 года".

Сегодня ситуация на рынке труда Самарской области, несмотря на беспрецедентное давление неблагоприятных факторов санкционного и геополитического характера, сохраняется стабильной. Этому во многом способствовали своевременно принятые федеральные и региональные меры поддержки населения и бизнеса. В том числе программы по организации профессионального обучения сотрудников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, организация временного трудоустройства.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова был подготовлен региональный план мероприятий по сохранению уровня занятости населения, направленный на поддержку рынка труда. За последние годы благодаря эффективной работе правительства Самарской области уровень безработицы в регионе вышел на рекордно низкие показатели за весь постсоветский период - 0,7%.

"У вас безработица ниже, чем в среднем по стране", - отметил Владимир Путин.

В Самарской области в последние четыре года создается около 10 тыс. новых рабочих мест ежегодно, несмотря на вызовы, связанные с пандемией и санкционным давлением. Это возможно благодаря активной работе региональных властей по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвесторов, что позволяет ежегодно открывать десятки предприятий и производственных линий.

"Мы опережающими темпами привлекаем инвестиции. За четыре года мы около десяти тысяч рабочих мест каждый год создавали, Владимир Владимирович. Такая диверсификация, создание новых рабочих мест и позволила нам удержать ситуацию в текущем году", - доложил Владимиру Путину Дмитрий Азаров.

Как сообщил Дмитрий Азаров, сегодня в Самарской области на 12 тыс. зарегистрированных безработных открыты 44,5 тыс. вакансий: "Это очень хороший задел. Конечно, очень надеемся эти позиции удержать".

"Очень хорошо", - прокомментировал Владимир Путин.

Отдельное внимание правительство Самарской области и губернатор Самарской области уделяют вопросам поддержки трудового коллектива АвтоВАЗа, где трудится 32,5 тыс. работников, еще столько же занято в производстве комплектующих.

"Поэтому для нас, конечно, это очень чувствительная отрасль. Когда производство упало на 60 процентов в первом полугодии, конечно, это почувствовали многие, и мы здесь фокусировали свое внимание. Тем не менее мы не допустили резкого роста безработицы, о чем свидетельствуют показатели и по международным оценкам, и зарегистрированной безработицы", - сообщил Владимиру Путину глава региона.

Благодаря поддержке президента страны, правительства РФ и региональных властей ситуацию на заводе удалось стабилизировать, и сегодня предприятие активно наращивает темпы выпуска продукции, обеспечивая рекордные 40% доли на российском рынке.

Губернатор также добавил, что в рейтинге Минпромторга РФ по эффективности реализации промышленной политики Самарская область занимает 7 место, в рейтинге Росстата по уровню инновационной активности организаций - 5 место (2018 год - 60 место).