Опубликована программа фестиваля "Герой нашего времени"

На портале НАТ опубликована программа Фестиваля социально значимых телепрограмм и телефильмов "Герой нашего времени", который пройдет в Самаре с 24 по 26 октября 2022 года.
Помимо конкурсной программы в рамках фестиваля состоятся мастер-классы признанных телеведущих, режиссеров, продюсеров, дискуссии на волнующие темы, открытые просмотры и обсуждение конкурсных работ, культурно-познавательные мероприятия. Мастер-классы проведут члены жюри Оксана Барковская (генеральный продюсер телекомпании "Формат ТВ"), Ольга Старостина (главный менеджер отдела дистрибуции RUTUBE) и Алексей Цепляев (директор департамента телевизионного производства НТВ), а также Александр Широких (генеральный директор НАТ). Состоится творческая встреча с гостем фестиваля — журналистом, президентом телекомпании "ВИD" Александром Любимовым. Пройдут открытые дискуссии с членами жюри, просмотры и обсуждение конкурсных работ.
На торжественной церемонии 26 октября будут награждены победители творческого конкурса "Современник на экране" в шести номинациях и вручены специальные призы лучшим оператору, режиссеру и корреспонденту.
Организатор фестиваля — НАТ. Генеральным медиапартнером выступает ГТРК "Самара". Главный телевизионный партнёр — канал ОТР. Мероприятие состоится при поддержке Правительства Самарской области, при финансовой поддержке Минцифры России.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?