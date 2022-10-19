16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Опубликована программа фестиваля "Герой нашего времени" В Самаре пройдет творческая встреча с актером Андреем Мерзликиным Кинофестиваль Beat Weekend пройдет в Самаре с 5 по 16 октября 1 октября в Самаре состоится премьера документального фильма "Донбасс: голоса несломленных людей" В Самаре сняли фильм "Чайкин остров"

Кино Культура

Опубликована программа фестиваля "Герой нашего времени"

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На портале НАТ опубликована программа Фестиваля социально значимых телепрограмм и телефильмов "Герой нашего времени", который пройдет в Самаре с 24 по 26 октября 2022 года.

Помимо конкурсной программы в рамках фестиваля состоятся мастер-классы признанных телеведущих, режиссеров, продюсеров, дискуссии на волнующие темы, открытые просмотры и обсуждение конкурсных работ, культурно-познавательные мероприятия. Мастер-классы проведут члены жюри Оксана Барковская (генеральный продюсер телекомпании "Формат ТВ"), Ольга Старостина (главный менеджер отдела дистрибуции RUTUBE) и Алексей Цепляев (директор департамента телевизионного производства НТВ), а также Александр Широких (генеральный директор НАТ). Состоится творческая встреча с гостем фестиваля — журналистом, президентом телекомпании "ВИD" Александром Любимовым. Пройдут открытые дискуссии с членами жюри, просмотры и обсуждение конкурсных работ.

На торжественной церемонии 26 октября будут награждены победители творческого конкурса "Современник на экране" в шести номинациях и вручены специальные призы лучшим оператору, режиссеру и корреспонденту.

Организатор фестиваля — НАТ. Генеральным медиапартнером выступает ГТРК "Самара". Главный телевизионный партнёр — канал ОТР. Мероприятие состоится при поддержке Правительства Самарской области, при финансовой поддержке Минцифры России.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 сентября 2016 08:06 В Самаре открылась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова

Память народная, дорогого стоит!

Dmitry Lakotsenin 07 апреля 2016 12:45 В Самаре пройдет международный фестиваль "Кино - детям"

Хорошее дело.

Жорик Артян 20 августа 2015 13:41 Стала известна программа самарского киноклуба "Ракурс" на сентябрь

официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

Фото на сайте

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6