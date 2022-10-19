Новая акция "Пятёрочки": дизайнерские стаканы за 1 рубль

Торговая сеть "Пятёрочка" запускает новую накопительную акцию и предлагает всем своим гостям собрать коллекцию дизайнерских стаканов "BrightMix". С 18 октября по 31 декабря 2022 года во всех магазинах "Пятёрочка" можно будет приобрести набор стаканов всего за 1 рубль.

Коллекция "BrightMix" состоит из двух наборов, в каждый из которых входят два стеклянных стакана 250 мл или 300 мл разных цветов (желтого, красного, голубого, салатового). Чтобы приобрести нужный товар со скидкой или за 1 рубль, достаточно совершать покупки с картой лояльности и копить получаемые за них электронные наклейки. За каждые 200 рублей в чеке гостю будет автоматически начисляться одна наклейка.

Накопив 40 наклеек, гость магазина сможет приобрести стаканы со скидкой 50%, а имея 90 наклеек — всего за 1 рубль. Баланс наклеек для удобства печатается на чеке, а также отражается в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении "Пятёрочка". Приобрести наборы возможно также за их полную стоимость — 499 рублей или 459 рублей в зависимости от объёма.

Дополнительные наклейки можно получить за покупку товаров-партнёров акции, отмеченных на полках в магазинах специальными стопперами.

"Мы всегда стараемся быть полезными для наших гостей и предлагать необычные решения. Именно поэтому в рамках нашей новой накопительной акции мы даем возможность нашим гостям приобрести красивую и практичную коллекцию стаканов "BrightMix" на самых выгодных условиях, чтобы каждый мог получить эстетическое удовольствие от сервировки стола и ощутить праздничное настроение благодаря ярким цветам и уникальному дизайну посуды", — комментирует Надежда Сидорова, руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети "Пятёрочка".

Подробная информация об акции, сроках и правилах её проведения — на сайте stakany.5ka.ru.