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Экономика и бизнес

Начинающих предпринимателей Самары научат выстраивать и систематизировать процесс продаж в компании с самого раннего этапа

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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И B2B-, и B2C-стартапы тратят огромное количество сил и времени прежде, чем достигают системного подхода в ведении продаж своих услуг клиентам. Каждый, кто хотя бы раз сталкивался с управлением в продажах, знает, как сложно настроить этот процесс, даже вне зависимости от рынка. Чтобы сократить дистанцию от запуска до четкой системы, приносящей прибыль, 1 ноября региональный центр инноваций StartupSamara проведет бесплатный практический онлайн-интенсив "Запускаем продажи в компании: системно и просто".

В качестве спикера выступит Владимир Еронин, директор по развитию компании "Крайон", советник по продажам в нескольких стартапах. Специализация эксперта: управление B2B-продажами в сегментах Enterprise и Mid-market, запуск продаж с нуля в сегменте В2В, выстраивание системы мотивации в продажах, управление командой продавцов, масштабирование В2В-продаж через партнеров.

На встрече участники узнают, как выстроить и систематизировать процесс продаж в компании с самого раннего этапа. Спикер разберет базовые понятия и процессы, связанные с продажами для разных потребительских групп, основы запуска sales-процессов, различия в выстраивании продаж для B2B- и B2C-стартапов, а также поделится шаблоном onepagerʼа по стратегии продаж (одностраничного документа, который будет полезен для презентации перед инвесторами) и поможет грамотно его заполнить. Итогом мероприятия станет собственный оформленный план действий, согласно которому компания сможет по прописанным шагам двигаться в развитии своего бренда.

Семинар будет полезен начинающим предпринимателям, основателям проектов в области технологического предпринимательства, B2B- и B2C-стартапам, запускающим систему продаж в компании, а также специалистам в сфере продаж, думающим о собственном бизнесе.

Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация по ссылке: e.startupsamara.ru/sales.

Практический интенсив организован региональным центром инноваций StartupSamara, по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

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