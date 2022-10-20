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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

В Самарском университете получили патент на универсальную малогабаритную космическую платформу "Аист-3"

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российская федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам выдала Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С. П. Королева патент на полезную модель разработанной в вузе малогабаритной космической платформы. Ее основное отличие от существующих платформ — простые конструктивно-технологические решения, ориентированные на серийное производство, а также внушительные энергетические возможности, обеспечивающие широкий спектр целевых нагрузок. Цель разработки платформы — максимально ускорить создание на ее основе малых спутников различного назначения и упростить организацию их серийного производства.

Фото: предоставлено Самарским университетом

Работы велись на средства гранта Инновационного фонда Самарской области, выигранного в 2021 году. Авторский коллектив из пяти молодых ученых продолжил развитие лучших идей и технических решений, уже реализованных в линейке маломассогабаритных космических аппаратов "АИСТ" первой серии, а также "АИСТ-2Д". Все эти аппараты в настоящее время находятся на орбите. Они были созданы в сотрудничестве Самарского университета им. Королева и его стратегического индустриального партнера — ракетно-космического центра "Прогресс".

Как пояснил один из авторов патента Иван Ткаченко, директор Института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета имени Королева, основой для разработки малогабаритной космической платформы стал проект малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли (МКА ДЗЗ) "АИСТ-3Д", подготовленный в Самарском университете в 2017–2019 годах в инициативном порядке. Этот аппарат проектировался с учетом современных трендов в космической технике, его масса вдвое меньше, чем у успешно работающего "АИСТа-2Д".

"Оценив перспективы развития космической техники, мы решили создать на базе аппарата "АИСТ-3Д" универсальную малогабаритную космическую платформу "АИСТ-3". Платформу, на которую можно устанавливать различные наборы целевой аппаратуры: как, например, оптико-электронную, инфракрасную, радиолокационную для дистанционного зондирования Земли, так и телекоммуникационную, в том числе для обеспечения широкополосного доступа в интернет, для обеспечения интернета вещей. В 2021 году мы получили финансирование Инновационного фонда Самарской области, и уже к декабрю завершили подготовку документации в объеме технического предложения. Сейчас разработанная нами платформа получила патентную защиту", — сообщил Иван Ткаченко.

Запатентованная малогабаритная космическая платформа "АИСТ-3" представляет собой комплекс бортовых систем и аппаратуры. Она способна обеспечить орбитальный полет, ориентацию с необходимой точностью и полноценное функционирование целевой нагрузки с энергопотреблением до 1000 Вт. Масса целевой аппаратуры — от 70 до 100 кг, при этом, как указано в патентной документации, масса бортовой аппаратуры и систем — 169,3 кг. На базе этой платформы можно оперативно разработать линейку малых космических аппаратов различного назначения.

В зависимости от состава целевой аппаратуры и энергетических потребностей есть возможность в определенных пределах изменять габариты космического аппарата, а также размеры и конфигурацию солнечных батарей. В составе платформы предусмотрена двигательная установка.

Один из ключевых вопросов, который решался при разработке платформы, — это ускорение и упрощение процесса технологической подготовки производства для серийного выпуска подобных аппаратов. Это обеспечено более простыми конструктивными решениями, которые предложены авторами патента. В заявке этим решениям противопоставлены три ранее запатентованные космические платформы, и патентное ведомство признало новизну и полезность разработки Самарского университета.

"Мы, в частности, предложили отказаться от фрезерованной несущей рамы космического аппарата. Это распространенное решение, но процесс фрезерования очень трудоемкий, к тому же здесь необходимо изготовить оснастку для сварки, отжига и последующей механической обработки конструкции. Наше предложение — использовать клепаные конструкции. Цифровое моделирование показало, что такая технология применима. Она упрощает производство, что особенно важно сейчас, когда в мире взят курс на изготовление сотен и даже тысяч однотипных космических аппаратов", — пояснил член авторского коллектива Максим Иванушкин, ассистент кафедры космического машиностроения.

Универсальная малогабаритная платформа "АИСТ-3" в 2022 году была представлена на XV Международном навигационном форуме и конгрессе "Сфера", а также на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022".

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