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Экономика и бизнес

ВСК выступила организатором HR-форума в Санкт-Петербурге

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК выступил организатором форума "HR решения с экономическим эффектом для бизнеса", который состоялся в Санкт-Петербурге. В мероприятии приняли участие топ-менеджеры и директора по персоналу крупных компаний, руководители медицинских организаций, представители крупнейших рекрутинговых сервисов и аудиторских компаний. В рамках события спикеры обсудили ключевые тенденции на рынке труда, а также эффективные инструменты построения корпоративной культуры.

Модераторами форума выступили Андрей Попов, основатель проекта HR-mnenie и Владимир Пыстин, старший вице-президент, директор Санкт-Петербургского филиала Страхового Дома ВСК.

В рамках мероприятия представители крупнейшего рекрутингового сервиса HeadHunter — Юлия Сахарова, директор Северо-Западного представительства и Мария Бузунова, руководитель пресс-службы компании — обсудили новые реалии на рынке труда, а также эффективные методы построения корпоративной культуры.

Степан Лысенко, руководитель блока общих и административных вопросов Страхового Дома ВСК поделился опытом компании в реализации концепции Well-Being — организации комфортных условий труда для сотрудников, заботы об их ментальном и физическом здоровье.

Александр Абраменко, генеральный директор ООО "Аквамарин" рассказал о том, как более активное вовлечение персонала в рабочий процесс может способствовать увеличению эффективности специалистов. Также в качестве полезного HR-инструмента спикер привел в пример конструктор программ лояльности и вовлечения "СВОИ" — корпоративный маркетплейс со скидками и бонусами для участников.

С темой вовлеченности специалистов, а также преимущества работы с мотивированной командой, выступила и Ирина Гусакова, директор по персоналу федеральной сети магазинов косметики и товаров для дома "Улыбка радуги".

Армен Саркисян, генеральный директор клиники "Сфера" посвятил свое выступление теме заботы о здоровье персонала. А Ирина Куриленко, генеральный директор Института Управления Ресурсностью ("MIR") рассказала о роли сотрудника и HR департамента в успехе компании.

Карина Худенко, партнер, консультационные услуги по управлению персоналом и налогообложению физических лиц "Технологии Доверия" (ранее PwC) обсудила ключевые тренды HR-индустрии, в частности обострение "борьбы" за талантливых специалистов, поделилась мнением о том, как сохранить и усилить кадровый потенциал.

"Забота о персонале является важной частью бизнес-стратегии современных компаний. Мотивированная команда способна демонстрировать более высокие результаты работы. Поэтому при формировании корпоративной культуры необходимо использовать разнообразный набор HR-инструментов — предлагать сотрудникам соцпакет, проявлять заботу об их ментальном здоровье, организовывать корпоративные мероприятия и предлагать программы лояльности. В ВСК подобная стратегия доказала свою эффективность — мы уделяем большое внимание формированию HR-бренда, и это позволяет нам повышать уровень вовлеченности команды и стать одним из наиболее привлекательных работодателей на рынке", — отметил Степан Лысенко, руководитель блока общих и административных вопросов Страхового Дома ВСК.

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