Глава Клявлинского района уходит в отставку

Глава Клявлинского района Иван Соловьев обратился к губернатору Дмитрию Азарову с просьбой разрешить ему сложить полномочия руководителя муниципалитета.
Как сообщает областной департамент информполитики, просьба прозвучала в ходе личной встречи. Иван Соловьев отметил, что почтенный возраст уже не позволяет заниматься рабочими процессами так энергично, как хотелось бы.
Губернатор с пониманием отнесся к просьбе Ивана Соловьева и поблагодарил его за успешную и результативную работу на посту.
"Вы - настоящий труженик и государственник, человек стратегических взглядов. Во многом благодаря вашим стараниям, умению выстроить командную работу Клявлинский район продолжает поступательное развитие. Искренне рассчитываю, что вы и впредь будете работать на благо района, своих земляков - уже как наставник и человек, к которому всегда можно обратиться за мудрым советом", - отметил Дмитрий Азаров.
Напомним, Иван Соловьев является бессменным главой Клявлинского района с 1991 года. О его заслугах и авторитете среди жителей говорит тот факт, что земляки избирали его на пост шесть раз. В конце 2019 г. Ассоциация "Союз муниципальных образований Самарской области" выступила с инициативой о присвоении Ивану Николаевичу звания "Почетный гражданин Самарской области". Дмитрий Азаров поддержал инициативу.
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