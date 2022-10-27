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Здравоохранение Общество

В Самаре врачи спасли жизни беременной женщине и ее ребенку

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самаре врачи больницы № 10 спасли беременную женщину и ее малыша, сообщает "КП-Самара".

Женщина находилась на 37 беременности, когда внезапно почувствовала себя плохо. Родственники не медля доставили ее в больницу. У будущей мамы выявили полное предлежание плаценты, сильное кровотечение и рубец на матке — последствие кесарева сечения, которое было выполнено в 2018 году. Самарчанка потеряла более двух литров крови и слабела на глазах. Малейшее промедление могло привести к роковым последствиям и для пациентки, и для ее ребенка.

"В течение 10 минут женщину доставили в операционную, где ей начали оказывать экстренную хирургическую помощь. Интраоперационно обнаружив врастание плаценты в рубец, провели оперативное вмешательство, остановили кровотечение и восполнили кровопотерю", — рассказала заведующая акушерским стационаром родильного отделения больницы № 10 Екатерина Костянова.

Вмешательство прошло успешно. Женщина родила здорового мальчика. После этого пациентку и ее ребенка забрали специалисты службы санитарной авиации. Бригада доставила их на реанимобиле в перинатальный центр больницы им. В. Д. Середавина. Именно там обычно наблюдаются женщины с подобной патологией.

Самарчанка и ее сын прошли необходимое лечение. Малыша выписали раньше — сейчас он уже находится дома. А вот мама только готовится к выписке.

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