В Самаре врачи спасли жизни беременной женщине и ее ребенку

В Самаре врачи больницы № 10 спасли беременную женщину и ее малыша, сообщает "КП-Самара".
Женщина находилась на 37 беременности, когда внезапно почувствовала себя плохо. Родственники не медля доставили ее в больницу. У будущей мамы выявили полное предлежание плаценты, сильное кровотечение и рубец на матке — последствие кесарева сечения, которое было выполнено в 2018 году. Самарчанка потеряла более двух литров крови и слабела на глазах. Малейшее промедление могло привести к роковым последствиям и для пациентки, и для ее ребенка.
"В течение 10 минут женщину доставили в операционную, где ей начали оказывать экстренную хирургическую помощь. Интраоперационно обнаружив врастание плаценты в рубец, провели оперативное вмешательство, остановили кровотечение и восполнили кровопотерю", — рассказала заведующая акушерским стационаром родильного отделения больницы № 10 Екатерина Костянова.
Вмешательство прошло успешно. Женщина родила здорового мальчика. После этого пациентку и ее ребенка забрали специалисты службы санитарной авиации. Бригада доставила их на реанимобиле в перинатальный центр больницы им. В. Д. Середавина. Именно там обычно наблюдаются женщины с подобной патологией.
Самарчанка и ее сын прошли необходимое лечение. Малыша выписали раньше — сейчас он уже находится дома. А вот мама только готовится к выписке.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.