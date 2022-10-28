Злата Гудиминко стала победителем первого научного батла Самарского политеха

25 октября в "Точке кипения" технического университета прошел внутривузовский этап лиги Science Slam. За победу в научной битве сразились шесть ученых, а поддержать их пришли более 120 студентов, сотрудников и гостей вуза. Партнерами проекта выступили Ассоциация Science Slam Россия, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и социальная сеть "ВКонтакте".

"Слэм — это не столько развлекательный проект, сколько возможность представить свои научные разработки, достижения, заинтересовать зрителей. Битва ученых, которую мы сегодня проводим, — первая на базе Политеха. Я уверен, она станет началом большой истории по популяризации науки", — говорит проректор по интеграционным проектам Политеха Антон Еремин.

Каждый из выступающих старался простыми словами рассказать аудитории о своем научном исследовании. Победитель определялся зрительскими аплодисментами, громкость которых замеряли шумомером. Громче всего аплодировали магистрантке кафедры "Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы" Злате Гудиминко. Тема ее выступления посвящена современным разработкам на основе порошковой нитрит-карбидной керамики.

"Я работаю над получением наноструктурных керамических материалов, которые могут использоваться в строительстве, медицине, при производстве солнечных батарей. Главное здесь — подобрать соотношение ингредиентов. Пробуя разные пропорции, экспериментальным путем получаешь нужный продукт. Мы проводим фундаментальные исследования и получаем порошки, которые востребованы на российском рынке и не уступают по качеству продукции китайского производства. При этом стоят в 1,5 раза дешевле и доставляются потребителям быстрее", — рассказывает о разработке победитель Science Slam.

Теперь Злата Гудиминко будет представлять Самарский политех на региональном этапе Science Slam. А вместе с ней на внутривузовском этапе свои разработки представляли завкафедрой "Инновационное проектирование" Антон Раков (тема "Кинетическая архитектура"), доцент кафедры "Электромеханика и автомобильное электрооборудование" Юрий Иванников (тема "Тепло ли тебе, медная обмоточка?"), магистрант факультета инженерных систем и природоохранного строительства Сергей Ангалышев (тема "Волга зеленеет, солнышко блестит"), студент института автоматики и информационных технологий Богдан Бабаев (тема "Как подводные роботы ищут дорогу домой"), аспирант кафедры "Химическая технология переработки нефти и газа" Александр Савинов (тема "Как на Руси зимний и арктический дизель получают").

Онлайн-трансляция Science Slam Самарского политеха в социальной сети "ВКонтакте" набрала более 36 тысяч просмотров.