Злата Гудиминко стала победителем первого научного батла Самарского политеха

25 октября в "Точке кипения" технического университета прошел внутривузовский этап лиги Science Slam. За победу в научной битве сразились шесть ученых, а поддержать их пришли более 120 студентов, сотрудников и гостей вуза. Партнерами проекта выступили Ассоциация Science Slam Россия, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и социальная сеть "ВКонтакте".
"Слэм — это не столько развлекательный проект, сколько возможность представить свои научные разработки, достижения, заинтересовать зрителей. Битва ученых, которую мы сегодня проводим, — первая на базе Политеха. Я уверен, она станет началом большой истории по популяризации науки", — говорит проректор по интеграционным проектам Политеха Антон Еремин.
Каждый из выступающих старался простыми словами рассказать аудитории о своем научном исследовании. Победитель определялся зрительскими аплодисментами, громкость которых замеряли шумомером. Громче всего аплодировали магистрантке кафедры "Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы" Злате Гудиминко. Тема ее выступления посвящена современным разработкам на основе порошковой нитрит-карбидной керамики.
"Я работаю над получением наноструктурных керамических материалов, которые могут использоваться в строительстве, медицине, при производстве солнечных батарей. Главное здесь — подобрать соотношение ингредиентов. Пробуя разные пропорции, экспериментальным путем получаешь нужный продукт. Мы проводим фундаментальные исследования и получаем порошки, которые востребованы на российском рынке и не уступают по качеству продукции китайского производства. При этом стоят в 1,5 раза дешевле и доставляются потребителям быстрее", — рассказывает о разработке победитель Science Slam.
Теперь Злата Гудиминко будет представлять Самарский политех на региональном этапе Science Slam. А вместе с ней на внутривузовском этапе свои разработки представляли завкафедрой "Инновационное проектирование" Антон Раков (тема "Кинетическая архитектура"), доцент кафедры "Электромеханика и автомобильное электрооборудование" Юрий Иванников (тема "Тепло ли тебе, медная обмоточка?"), магистрант факультета инженерных систем и природоохранного строительства Сергей Ангалышев (тема "Волга зеленеет, солнышко блестит"), студент института автоматики и информационных технологий Богдан Бабаев (тема "Как подводные роботы ищут дорогу домой"), аспирант кафедры "Химическая технология переработки нефти и газа" Александр Савинов (тема "Как на Руси зимний и арктический дизель получают").
Онлайн-трансляция Science Slam Самарского политеха в социальной сети "ВКонтакте" набрала более 36 тысяч просмотров.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.