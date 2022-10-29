Подведены итоги областной акции "Лето в стиле ГТО"

В пятницу, 28 октября, состоялась торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей областной физкультурно-спортивной акции "Лето в стиле ГТО" 2022 года.

Движение "Лето в стиле ГТО" зародилось несколько лет назад в Чапаевске, когда городской центр тестирования ГТО стал регулярно организовывать турниры среди школьников, которые проводят каникулы в лагерях дневного пребывания. В этом году акция приобрела областной масштаб и была поддержана правительством Самарской области.

Было организовано более 680 физкультурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие почти 71 тыс. жителей региона самого разного возраста.

"Когда 8 лет назад Всероссийский комплекс ГТО был возрожден по инициативе президента России Владимира Владимировича Путина, Самарская область включилась в развитие этого направления. Этот уникальный комплекс позволяет объективно оценить физическую форму и дает человеку ориентиры, к которым стоит стремиться. И это помогает находить время заниматься физкультурой, поддерживать нужную физическую форму. Важно, чтобы это становилось нормой жизни для большого количества людей. На это нас ориентирует и федеральный проект "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", — отметил Александр Фетисов.

Положительный опыт реализации акции "Лето в стиле ГТО" был представлен в рамках деловой программы международного форума "Россия — спортивная держава", который состоялся в сентябре текущего года в Кемерово. Губернатор Дмитрий Азаров уделяет большое внимание развитию спортивной инфраструктуры региона. За время реализации проекта "Спорт — норма жизни" в регионе построено 20 новых площадок ГТО, и их количество будет увеличиваться. В 2022 г. современные площадки появились в Безенчукском, Борском и Клявлинском районах. Участниками физкультурного движения стали свыше 498 тыс. жителей региона. За весь период внедрения современного комплекса более 163 тыс. жителей Самарской области успешно выполнили нормативы на знаки отличия ГТО, из которых почти 72,5 тыс. человек — на золотые значки.

Победителями областной физкультурно-спортивной акции "Лето в стиле ГТО" 2022 г. в номинации "Лучший городской округ" и "Лучший муниципальный район" стали Новокуйбышевск и Красноармейский район — они получили сертификаты на комплекты спортивного оборудования для организации работы по подготовке и выполнению нормативов комплекса ГТО. Также были вручены благодарственные письма организаторам акции.

"Основная задача была привлечь максимальное количество участников, популяризировать этот комплекс. Ведь ГТО — это соревнование не с другими, а с самим собой: нужно встать с дивана, пойти заниматься в спортивный зал, во двор, в парк, стать здоровее, стать лучше. Думаю, что при помощи этой акции мы справились с этой задачей. Надеюсь, что "Лето в стиле ГТО" найдет поддержку и в других регионах страны", — отмечает координатор областной физкультурно-спортивной акции "Лето в стиле ГТО" 2022 г. Евгений Кожин.

По словам врио министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской, планируется, что акция станет ежегодной.