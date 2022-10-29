Эксперты оценили уровень господдержки предприятий на расширенном заседании правительства

В пятницу, 28 октября, прошло расширенное заседании правительства Самарской области под председательством главы региона Дмитрия Азарова. В нем приняли участие представители министерств, главы муниципалитетов, общественники, волонтеры и активисты различных организаций. В ходе заседания были подведены предварительные итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года, а также был рассмотрен проект бюджета на следующий год.

Генеральный директор АО "Авиакор — авиационный завод", президент Ассоциации "Союз работодателей Самарской области" Алексей Гусев оценил развитие промышленности региона в непростых экономических условиях и отметил, что сегодня ключевая роль отводится предприятиям оборонно-промышленного комплекса. По его словам, эти предприятия наращивают объёмы производства по линии государственного оборонного заказа в 1,5 и более раза, не забывая при этом о продукции гражданского назначения. Нарушений по срокам исполнения нет.

Также Алексей Гусев напомнил, что все промышленные предприятия региона могут воспользоваться разными мерами поддержки. Например, субсидиями из федерального и областного бюджетов. Так, в 2022 году предприятия суммарно получили более 1,3 млрд рублей.

"До конца года планируется привлечение ещё порядка 1 млрд, в том числе для оплаты услуг высших учебных заведений, а также компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам и продвижение потребительских непродовольственных товаров", — сказал Алексей Гусев. — В текущем году региональным фондом развития промышленности предоставлено четыре займа на сумму 56 млн рублей. И до конца года планируется предоставить займы ещё примерно на 190 млн рублей. По итогам 2021 г. предприятия нефтяной промышленности получили льготу на прибыль в объёме 3 млрд руб. и льготы по налогу на имущество в объёме 281 млн рублей".

Кроме того, по словам Гусева, в регионе созданы условия для реализации высокотехнологических проектов, обеспечивающих импортонезависимость экономики и технологический суверенитет страны. Например, на ПАО "Кузнецов" реализуется сразу несколько инвестпроектов, а предприятие обеспечено заказами до 2027 года. Глава "Авиакора" также подчеркнул, что в 2022 г. завод по заказу Минпромторга начал работу над новым турбовинтовым региональным самолётом "Ладога" на 44 пассажирских места. Таким образом, после шестилетнего перерыва в регионе начали строительство своего полностью российского самолёта.

Директор ООО "Завод приборных подшипников" Алексей Мостовой отметил, что рекордные показатели, о которых говорили докладчики, были бы невозможны без поддержки федерального правительства и команды губернатора Дмитрия Азарова.

"Наше предприятие — Завод приборных подшипников — является одним из крупнейших производителей подшипников в стране. Наша продукция используется и в авиационной, космической и других отраслях промышленности, активно проводим политику диверсификации. Меры господдержки, которые оказываются в нашем регионе, они беспрецедентные. Например, мы по программе развития промышленности Самарской области получили субсидии за последние три года 33,5 млн рублей. Сейчас проходим комплексный отбор по линии компенсации затрат, понесенных на закупку основных средств. Это порядка еще 10 млн рублей. Кроме того, еще в 2018 г. наше предприятие стало одним из первых участников Национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости". С привлечением Федерального центра компетенций мы у себя оптимизировали производственный поток, прошли обучение, и у нас масштабировались все достигнутые положительные результаты. Мы практически единственные, кто использует все меры поддержки, предусмотренные для участников национального проекта. В частности, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль с 2020 г. составил более 100 млн рублей. Эти средства были реинвестированы в основные средства и также способствовали созданию новых рабочих мест. Мы идем по направлению развития комплектующих критически важных для развития промышленности Российской Федерации. Планируем расширение шариковых и роликовых подшипников, а также другие номенклатуры, которые будем выпускать", — пояснил Алексей Мостовой.

Господдержкой в рагионе пользуются не только промышленники, но и аграрии. По словам директора ООО СХП "ЭкоПродукт", АО "Тепличный" Михаила Фаермана, любой сельскохозяйственный комплекс сегодня — это высокотехнологическое оборудование. И сегодня они находят пути выхода с запчастями.

"В нашем регионе мы получаем субсидии и довольно неплохие на молочное животноводство и на тепличное хозяйство. Это около 30 млн руб. на молочное животноводство и 10 млн руб. на тепличное производство овощей. Такая господдержка позволяет вкладывать средства в обновление оборудования, техники, внедрять современные технологии. Это существенно помогает. Мы уже начали подготовку к следующему сезону. Будем работать", — подытожил Михаил Фаерман.