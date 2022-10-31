На базе ПГУТИ начала работу Облачная академия поддержки Yandex Cloud

В середине октября между Поволжским государственным университетом телекоммуникаций и информатики (Самара) и Yandex Cloud было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере профессионального образования. Соглашение, подписанное ректором ПГУТИ Вадимом Ружниковым и руководителем направления клиентского опыта Yandex Cloud (Москва) Тимуром Гусейновым, позволило всего через две недели, 28 октября в актовом зале ПГУТИ провести презентацию Облачной академии поддержки Yandex Cloud.
28 октября 2022 года актовый зал ПГУТИ был полон желающими узнать, как получить возможность оплачиваемой стажировки и перспективу дальнейшего трудоустройства в Yandex Cloud. Презентацию вел руководитель группы технической поддержки Yandex Cloud (Москва) Михаил Дымсков.
Более 500 присутствующих студентов вузов Самары узнали, что на модульной программе от инженеров Yandex Cloud и экспертов ПГУТИ, посвященной основам работы ОС Linux и администрированию облачных решений, можно будет научиться: управлять облаками через UI, CLI и Terraform; хранить и анализировать данные; безопасно работать с приложениями; навыкам DevOps и автоматизации; основам построения отказоустойчивой архитектуры; работать с Kubernetes, Gitlab, Serverless; писать понятные и точные ответы клиентам.
Важно, что при обучении в Академии будут использоваться настоящие задачи команды инженеров поддержки Yandex Cloud.
Программа подходит студентам старших курсов, которые знают основы работы в Unix-подобных системах.
Условия программы обучения и стажировки предполагают оформление в штат компании и занятость до 20 часов в неделю. Стажировка оплачивается. Занятия буду проходить в ПГУТИ.
1 ноября пройдет входное тестирование участников. Чтобы принять участие в программе, нужно до 1 ноября добавиться в чат программы, заполнив форму по ссылке.
В ноябре сразу после объявления результатов тестирования начнутся регулярные занятия. Через две недели будет проходить промежуточное тестирование. В феврале 2023 года первый поток Академии закончит обучение в программе, и будет проходить итоговое тестирование, по результатам которого лучшие участники смогут присоединиться к команде Yandex Cloud.
Программа обучения будет циклической, и сразу после завершения обучения первого потока программы будет объявлен набор на следующий поток.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.