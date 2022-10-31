На базе ПГУТИ начала работу Облачная академия поддержки Yandex Cloud

В середине октября между Поволжским государственным университетом телекоммуникаций и информатики (Самара) и Yandex Cloud было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере профессионального образования. Соглашение, подписанное ректором ПГУТИ Вадимом Ружниковым и руководителем направления клиентского опыта Yandex Cloud (Москва) Тимуром Гусейновым, позволило всего через две недели, 28 октября в актовом зале ПГУТИ провести презентацию Облачной академии поддержки Yandex Cloud.

28 октября 2022 года актовый зал ПГУТИ был полон желающими узнать, как получить возможность оплачиваемой стажировки и перспективу дальнейшего трудоустройства в Yandex Cloud. Презентацию вел руководитель группы технической поддержки Yandex Cloud (Москва) Михаил Дымсков.

Более 500 присутствующих студентов вузов Самары узнали, что на модульной программе от инженеров Yandex Cloud и экспертов ПГУТИ, посвященной основам работы ОС Linux и администрированию облачных решений, можно будет научиться: управлять облаками через UI, CLI и Terraform; хранить и анализировать данные; безопасно работать с приложениями; навыкам DevOps и автоматизации; основам построения отказоустойчивой архитектуры; работать с Kubernetes, Gitlab, Serverless; писать понятные и точные ответы клиентам.

Важно, что при обучении в Академии будут использоваться настоящие задачи команды инженеров поддержки Yandex Cloud.

Программа подходит студентам старших курсов, которые знают основы работы в Unix-подобных системах.

Условия программы обучения и стажировки предполагают оформление в штат компании и занятость до 20 часов в неделю. Стажировка оплачивается. Занятия буду проходить в ПГУТИ.

1 ноября пройдет входное тестирование участников. Чтобы принять участие в программе, нужно до 1 ноября добавиться в чат программы, заполнив форму по ссылке.

В ноябре сразу после объявления результатов тестирования начнутся регулярные занятия. Через две недели будет проходить промежуточное тестирование. В феврале 2023 года первый поток Академии закончит обучение в программе, и будет проходить итоговое тестирование, по результатам которого лучшие участники смогут присоединиться к команде Yandex Cloud.

Программа обучения будет циклической, и сразу после завершения обучения первого потока программы будет объявлен набор на следующий поток.