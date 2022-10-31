Житель Самарской области за одну ночь угнал "Газель" у коммунальщиков и "Оку"

В Нефтегорском районе Самарской области 19-летнего парня заподозрили у двух угонах. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
5 октября работник коммунальной службы сообщил об угоне служебного транспорта. Мужчина оставил "Газель" на стоянке. При этом ключ зажигания он хранил в салоне, а дверь машины не закрывалась из-за неисправности.
В это же день в полицию обратилась жительница Нефтегорска. У нее пропала "Ока". Женщина припарковала на ночь машину перед домом, а утром ее уже не было.
Угнанную "Газель" обнаружили на одной из улиц. На руле и ручке пассажирской двери нашли отпечатки пальцев. Они принадлежали ранее судимому 24-летнему жителю Челно-Вершинского района. Мужчину задержали. Он рассказал, что вечером выпивал и гулял с друзьями. Один из приятелей — 19-летний юноша обнаружил, что дверь "Газели", мимо которой они проходили, открыта, и предложил прокатиться. Позже мужчины бросили машину и разошлись.
Однако, инициатор первого угона на это не остановился. 19-летний парень заметил припаркованную "Оку" и решил уехать на ней домой в Самару. В итоге машину нашли в Волжском районе и уже вернули владелице.
Последние комментарии
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
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