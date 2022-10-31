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Преступления Происшествия

Житель Самарской области за одну ночь угнал "Газель" у коммунальщиков и "Оку"

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Нефтегорском районе Самарской области 19-летнего парня заподозрили у двух угонах. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

5 октября работник коммунальной службы сообщил об угоне служебного транспорта. Мужчина оставил "Газель" на стоянке. При этом ключ зажигания он хранил в салоне, а дверь машины не закрывалась из-за неисправности.

В это же день в полицию обратилась жительница Нефтегорска. У нее пропала "Ока". Женщина припарковала на ночь машину перед домом, а утром ее уже не было.

Угнанную "Газель" обнаружили на одной из улиц. На руле и ручке пассажирской двери нашли отпечатки пальцев. Они принадлежали ранее судимому 24-летнему жителю Челно-Вершинского района. Мужчину задержали. Он рассказал, что вечером выпивал и гулял с друзьями. Один из приятелей — 19-летний юноша обнаружил, что дверь "Газели", мимо которой они проходили, открыта, и предложил прокатиться. Позже мужчины бросили машину и разошлись.

Однако, инициатор первого угона на это не остановился. 19-летний парень заметил припаркованную "Оку" и решил уехать на ней домой в Самару. В итоге машину нашли в Волжском районе и уже вернули владелице.

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