Самарский университет им. Королева стал одним из организаторов олимпиады "Я — профессионал"

Университет обеспечит реализацию конкурсных процедур по направлению "Автомобилестроение" и станет соорганизатором еще восьми направлений олимпиады.
Участниками Всероссийской олимпиады студентов "Я-профессионал" могут стать студенты вузов, которые учатся по образовательным программам бакалавриата, специалитета или магистратуры. Они могут попробовать свои силы в одном или сразу нескольких из 73 направлений. Направления объединены в 10 тематических групп: естественные науки, вооружение и военная техника, социально-экономические науки, педагогические науки, искусство и гуманитарные науки, медицина и здравоохранение, компьютерные науки, агропромышленный комплекс, инженерные науки и технологии и физическая культура. Ежегодно перечень направлений обновляется с учетом пожеланий студентов и изменений на рынке труда. В этом году среди новых дисциплин — "Экономическая безопасность", "Креативные индустрии", "Региональное развитие и урбанистика", "Углеродное регулирование", "Инноватика", "Индустрия питания", а также "Спортивный тренер и фитнес-индустрия".
Самарский университет им. Королева обеспечит реализацию конкурсных процедур по направлению "Автомобилестроение", а также выступит соорганизатором еще восьми направлений Олимпиады: "Авиастроение", "Машиностроение", "Теплоэнергетика и теплотехника", "Освоение космоса", "Вооружение и военная техника", "Математическое моделирование", "Нефтегазовое дело" и "Углеродное регулирование".
Регистрация на VI сезон олимпиады стартовала 29 сентября и продлится до 15 ноября 2022 года.
С 18 ноября по 4 декабря состоится отборочный онлайн-этап олимпиады. Студенты, которые успешно справятся с заданиями отборочного этапа, будут приглашены на заключительный этап. Он пройдет в феврале — апреле 2023 года. Итоги VI сезона олимпиады будут подведены в мае 2023 года.
Призеры, победители и медалисты Олимпиады смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов. Кроме того, дипломанты получат возможность пройти стажировку в крупной компании или партнерской благотворительной организации, чтобы получить ценный опыт работы по специальности. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.
"Участие в Олимпиаде — это поездки на образовательные форумы, новые знакомства и связи. Я не только получила ощутимый денежный приз, который мне позволил оснастить рабочее место для удаленной работы, но и довела до идеального состояния свое резюме благодаря многочисленным карьерным консультациям.
Сегодня я хотела бы обратиться к студентам, которые еще думают, регистрироваться для участия в конкурсе или нет. Пробуйте, изучайте, ищите себя. Вы никогда не знаете заранее, пригодится вам этот опыт или нет. Пока не попробуйте, не сможете понять, понравится вам что-то или нет. И не обращайте внимание на людей, которые говорят, что у вас ничего не получится, верьте в себя", — прокомментировала выпускница естественнонаучного института Самарского университета им. Королева, бронзовый медалист V Всероссийской олимпиады студентов "Я-профессионал", амбассадор проекта Юлия Агафонова.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.