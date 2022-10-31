Самарский университет им. Королева стал одним из организаторов олимпиады "Я — профессионал"

Университет обеспечит реализацию конкурсных процедур по направлению "Автомобилестроение" и станет соорганизатором еще восьми направлений олимпиады.

Участниками Всероссийской олимпиады студентов "Я-профессионал" могут стать студенты вузов, которые учатся по образовательным программам бакалавриата, специалитета или магистратуры. Они могут попробовать свои силы в одном или сразу нескольких из 73 направлений. Направления объединены в 10 тематических групп: естественные науки, вооружение и военная техника, социально-экономические науки, педагогические науки, искусство и гуманитарные науки, медицина и здравоохранение, компьютерные науки, агропромышленный комплекс, инженерные науки и технологии и физическая культура. Ежегодно перечень направлений обновляется с учетом пожеланий студентов и изменений на рынке труда. В этом году среди новых дисциплин — "Экономическая безопасность", "Креативные индустрии", "Региональное развитие и урбанистика", "Углеродное регулирование", "Инноватика", "Индустрия питания", а также "Спортивный тренер и фитнес-индустрия".

Самарский университет им. Королева обеспечит реализацию конкурсных процедур по направлению "Автомобилестроение", а также выступит соорганизатором еще восьми направлений Олимпиады: "Авиастроение", "Машиностроение", "Теплоэнергетика и теплотехника", "Освоение космоса", "Вооружение и военная техника", "Математическое моделирование", "Нефтегазовое дело" и "Углеродное регулирование".

Регистрация на VI сезон олимпиады стартовала 29 сентября и продлится до 15 ноября 2022 года.

С 18 ноября по 4 декабря состоится отборочный онлайн-этап олимпиады. Студенты, которые успешно справятся с заданиями отборочного этапа, будут приглашены на заключительный этап. Он пройдет в феврале — апреле 2023 года. Итоги VI сезона олимпиады будут подведены в мае 2023 года.

Призеры, победители и медалисты Олимпиады смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов. Кроме того, дипломанты получат возможность пройти стажировку в крупной компании или партнерской благотворительной организации, чтобы получить ценный опыт работы по специальности. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

"Участие в Олимпиаде — это поездки на образовательные форумы, новые знакомства и связи. Я не только получила ощутимый денежный приз, который мне позволил оснастить рабочее место для удаленной работы, но и довела до идеального состояния свое резюме благодаря многочисленным карьерным консультациям.

Сегодня я хотела бы обратиться к студентам, которые еще думают, регистрироваться для участия в конкурсе или нет. Пробуйте, изучайте, ищите себя. Вы никогда не знаете заранее, пригодится вам этот опыт или нет. Пока не попробуйте, не сможете понять, понравится вам что-то или нет. И не обращайте внимание на людей, которые говорят, что у вас ничего не получится, верьте в себя", — прокомментировала выпускница естественнонаучного института Самарского университета им. Королева, бронзовый медалист V Всероссийской олимпиады студентов "Я-профессионал", амбассадор проекта Юлия Агафонова.