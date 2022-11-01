В самарских магазинах появились герои каваи

Торговая сеть "Пятёрочка" объявляет о старте новой акции с героями каваи. Акция будет проходить во всех магазинах сети с 1 по 25 ноября 2022 года. В это время юные гости смогут познакомиться с модным японским течением и заполучить желанные игрушки.

Принять участие в акции просто. Достаточно совершить покупку в магазине торговой сети или воспользоваться сервисом "Пятёрочка Доставка". За каждые 600 рублей в чеке покупатель получит одного каваи. Забавные фигурки птиц и животных можно использовать в качестве брелока, браслета, если соединить их друг с другом, или в другом виде — как подскажет фантазия.

Среди 16 игрушек есть бельчонок Фло, попугай Пинки, обезьянка Конга, лягушка Джеки и их друзья. Кроме того, в коллекции есть один фирменный каваи от торговой сети.

Собрать коллекцию быстрее можно, приобретая товары-партнёров акции, их продукция отмечена специальными стопперами. Самые нетерпеливые могут купить игрушки отдельно — за 59 рублей каждую.

Подробная информация — на сайте акции kawais.5ka.ru.