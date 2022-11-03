Режиссер Илья Юртаев: "В Самаре у людей есть энтузиазм"

В 2022 г. в смотр главного российского фестиваля короткометражного кино "Короче" вошла работа режиссера Ильи Юртаева. В "Чайке" снялись актеры новокуйбышевского театра-студии "Грань" — Кирилл Стерликов и Екатерина Кажаева.
В интервью Волга Ньюс Илья Юртаев рассказал, почему кино лучше снимать в Самаре и про что будет его новый фильм с Жанной Романенко (Надеждиной).
— Почему решили снимать фильм именно с актерами театра-студии "Грань"?
— "Грань" — это, наверное, один из моих самых любимых театров. Я сам из Новокуйбышевска и даже какое-то время занимался в театре "Время тайн" Андрея Юнина; у Эльвиры Дульщиковой, создательницы "Грани", я играл Пьеро в одном из детских спектаклей.
Последние 15 лет я жил в Москве и пристально следил за театральной жизнью. Приехав в Самару, я понял, что такого уровня театра, как "Грань" в регионе просто нет, не зря он входит в число лучших театров России. Здесь много актеров со свежими европейскими лицами и мощным талантом. И у меня давно было желание поработать с ребятами.
В столе у меня лежит много сценариев, которые ждут своего воплощения. Я уже говорил с Юлией Бокурадзе: она читала два наших сценария, которые писались специально для нее. В планах было даже снять документальный фильм про "Грань", и мы сейчас в процессе написания текста.
Около года назад я вернулся в Самару и за это время снял две короткометражные картины. "Чайка" позволила нам попасть на самый значимый в России фестиваль короткометражного кино "Короче". Конечно, есть еще программа короткометражек на "Кинотавре" в Сочи, но в этом году фестиваль не проводили. Отбор на "Короче" был просто огромный — более 1,5 тысяч работ. Я даже не рассчитывал, что попаду в смотр, так как картина была моим дебютом. И могу только поблагодарить самарскую команду во главе с оператором Александром Шнайдером и киностудию "Три товарища" за то, что активно помогали мне в работе.
— Чем вы занимались до кинодебюта?
— Я клипмейкер, помимо работы с артистами в Москве, также много снимал в Самаре. Например, я работал над клипом "Самара" для Бориса Бурдаева и "Братьев Гримм". Привозил проект Юлии Мельниковой "Радуга". Мне нравится работать в Самаре, тут по-человечески тепло и много потрясающих артистов.
— Кажется, что в Москве условия для съемок попроще — хорошее оборудование, отработанные локации. Почему в Самаре лучше?
— В Самаре все есть. У киностудии "Три товарища" топовое оборудование. Здесь у всех горящие глаза, людям интересно вкладываться в проекты. Тут такая крепкая командная работа, что ты понимаешь — у тебя есть надежный тыл, классные ребята, которые заинтересованы в проекте так же как и ты.
— Расскажите про финансирование проектов. Вы сами вкладываете деньги?
— Да, "Чайка" была снята за копеечный бюджет. Кажется, что такого вообще не бывает. Когда называю сумму — сколько это стоило, люди мне не верят. Я потратил на фильм всего 30 тысяч рублей. Я собрал команду, и мы договорились. Расходы, конечно, были — платили за транспорт, тратились на разного рода расходные материалы — грим, реквизит, питание для съемочной команды, то есть какие-то бытовые вещи.
— Над каким фильмом вы сейчас работаете?
— Проект называется "Что бы сделал Вамдам?" Это мюзикл, драмеди про созависимые отношения внука-колясочника со своей авторитарной бабушкой. Там много песен и танцев. Это абсолютно экспериментальное кино.
Мы уже все отсняли, и сейчас фильм находится на стадии постпродакшена. Отснятый материал смотрится свежо и необычно.
На фестивале "Короче" в Калининграде в конкурсе было много картин с известными артистами и большими бюджетами. Но все равно, первые места были отданы фильмам со свежим и необычным подходом. Меня порадовало, что жюри фестиваля дает дорогу новым именам.
— Почему на главную роль в новый фильм позвали приму Самарского театра драмы Жанну Романенко (Надеждину)?
— Я ее просто обожаю. Мы с ней сотрудничали на съемках клипа "Самара", и с тех пор я просто мечтал сделать с ней кино. Вместе с моим коллегой Сергеем Богдасаровым мы специально писали сценарий под Жанну: у нас был образ, мы взяли ее фактуру и под нее сочинили эту историю. Я написал ей в соцсетях, она сразу же откликнулась, попросила сценарий и мы договорились.
И если "Чайку" мы снимали за один день, тот тут пришлось выделить целых шесть. Для фильма потребовалось много реквизита и костюмов, были согласованы разные локации с переездами. В производстве картина была намного сложнее.
— Когда ждать этот фильм и где его можно будет увидеть?
— Фильм уже на финальной стадии готовности. Но он полежит на полке до следующего фестивального сезона. Потому что у каждого фестиваля есть условие премьерности. Нельзя выкладывать работы и в социальные сети, ведь тогда картину уже не возьмут ни на один фестиваль.
— Какие творческие цели видите перед собой?
— Я плавно готовлюсь к съемкам полнометражного авторского кино. Есть несколько сценариев, которые находятся в разной степени готовности. Короткометражное кино позволяет набить руку, а участие в фестивалях может стать отличным стартом.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?