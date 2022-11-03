Режиссер Илья Юртаев: "В Самаре у людей есть энтузиазм"

В 2022 г. в смотр главного российского фестиваля короткометражного кино "Короче" вошла работа режиссера Ильи Юртаева. В "Чайке" снялись актеры новокуйбышевского театра-студии "Грань" — Кирилл Стерликов и Екатерина Кажаева.

В интервью Волга Ньюс Илья Юртаев рассказал, почему кино лучше снимать в Самаре и про что будет его новый фильм с Жанной Романенко (Надеждиной).

— Почему решили снимать фильм именно с актерами театра-студии "Грань"?

— "Грань" — это, наверное, один из моих самых любимых театров. Я сам из Новокуйбышевска и даже какое-то время занимался в театре "Время тайн" Андрея Юнина; у Эльвиры Дульщиковой, создательницы "Грани", я играл Пьеро в одном из детских спектаклей.

Последние 15 лет я жил в Москве и пристально следил за театральной жизнью. Приехав в Самару, я понял, что такого уровня театра, как "Грань" в регионе просто нет, не зря он входит в число лучших театров России. Здесь много актеров со свежими европейскими лицами и мощным талантом. И у меня давно было желание поработать с ребятами.

В столе у меня лежит много сценариев, которые ждут своего воплощения. Я уже говорил с Юлией Бокурадзе: она читала два наших сценария, которые писались специально для нее. В планах было даже снять документальный фильм про "Грань", и мы сейчас в процессе написания текста.

Около года назад я вернулся в Самару и за это время снял две короткометражные картины. "Чайка" позволила нам попасть на самый значимый в России фестиваль короткометражного кино "Короче". Конечно, есть еще программа короткометражек на "Кинотавре" в Сочи, но в этом году фестиваль не проводили. Отбор на "Короче" был просто огромный — более 1,5 тысяч работ. Я даже не рассчитывал, что попаду в смотр, так как картина была моим дебютом. И могу только поблагодарить самарскую команду во главе с оператором Александром Шнайдером и киностудию "Три товарища" за то, что активно помогали мне в работе.

— Чем вы занимались до кинодебюта?

— Я клипмейкер, помимо работы с артистами в Москве, также много снимал в Самаре. Например, я работал над клипом "Самара" для Бориса Бурдаева и "Братьев Гримм". Привозил проект Юлии Мельниковой "Радуга". Мне нравится работать в Самаре, тут по-человечески тепло и много потрясающих артистов.

— Кажется, что в Москве условия для съемок попроще — хорошее оборудование, отработанные локации. Почему в Самаре лучше?

— В Самаре все есть. У киностудии "Три товарища" топовое оборудование. Здесь у всех горящие глаза, людям интересно вкладываться в проекты. Тут такая крепкая командная работа, что ты понимаешь — у тебя есть надежный тыл, классные ребята, которые заинтересованы в проекте так же как и ты.

— Расскажите про финансирование проектов. Вы сами вкладываете деньги?

— Да, "Чайка" была снята за копеечный бюджет. Кажется, что такого вообще не бывает. Когда называю сумму — сколько это стоило, люди мне не верят. Я потратил на фильм всего 30 тысяч рублей. Я собрал команду, и мы договорились. Расходы, конечно, были — платили за транспорт, тратились на разного рода расходные материалы — грим, реквизит, питание для съемочной команды, то есть какие-то бытовые вещи.

— Над каким фильмом вы сейчас работаете?

— Проект называется "Что бы сделал Вамдам?" Это мюзикл, драмеди про созависимые отношения внука-колясочника со своей авторитарной бабушкой. Там много песен и танцев. Это абсолютно экспериментальное кино.

Мы уже все отсняли, и сейчас фильм находится на стадии постпродакшена. Отснятый материал смотрится свежо и необычно.

На фестивале "Короче" в Калининграде в конкурсе было много картин с известными артистами и большими бюджетами. Но все равно, первые места были отданы фильмам со свежим и необычным подходом. Меня порадовало, что жюри фестиваля дает дорогу новым именам.

— Почему на главную роль в новый фильм позвали приму Самарского театра драмы Жанну Романенко (Надеждину)?

— Я ее просто обожаю. Мы с ней сотрудничали на съемках клипа "Самара", и с тех пор я просто мечтал сделать с ней кино. Вместе с моим коллегой Сергеем Богдасаровым мы специально писали сценарий под Жанну: у нас был образ, мы взяли ее фактуру и под нее сочинили эту историю. Я написал ей в соцсетях, она сразу же откликнулась, попросила сценарий и мы договорились.

И если "Чайку" мы снимали за один день, тот тут пришлось выделить целых шесть. Для фильма потребовалось много реквизита и костюмов, были согласованы разные локации с переездами. В производстве картина была намного сложнее.

— Когда ждать этот фильм и где его можно будет увидеть?

— Фильм уже на финальной стадии готовности. Но он полежит на полке до следующего фестивального сезона. Потому что у каждого фестиваля есть условие премьерности. Нельзя выкладывать работы и в социальные сети, ведь тогда картину уже не возьмут ни на один фестиваль.

— Какие творческие цели видите перед собой?

— Я плавно готовлюсь к съемкам полнометражного авторского кино. Есть несколько сценариев, которые находятся в разной степени готовности. Короткометражное кино позволяет набить руку, а участие в фестивалях может стать отличным стартом.